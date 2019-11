Pünktlich zu Thanksgiving teilen die Obamas ein Familienfoto mit der Welt. Es ist ein seltenes Bild, die ehemalige First Family der Vereinigten Staaten vereint zu sehen. Denn Malia und Sasha haben das Elternhaus schon längst verlassen - und sind kaum noch wiederzuerkennen.

Als ihr Vater Barack Obama Anfang 2009 der 44. US-Präsident wurde, waren Malia und Natasha gerade erst zehn und sieben Jahre alt. Seitdem sind viele Jahre vergangen - und die beiden Schwestern kaum noch wiederzuerkennen. Das beweist ein Familienfoto, das ihre Mutter, Michelle Obama, auf Instagram gepostet hat.

Darauf sind der deutlich ergraute Ex-Präsident, seine strahlende Ehefrau und ihre beiden Töchter im Grünen zu sehen. Die 21-jährige Malia trägt ein kurzes hellblaues Kleid und hat ihre Hand auf die Schultern ihres Vaters gelegt. Für den größten Wow-Effekt sorgt allerdings ihre drei Jahre jüngere Schwester. Natasha, die "Sasha" genannt wird, ist auffällig geschminkt und trägt ein enges schwarzes Kleid mit einem langen Schlitz am Oberschenkel.

"Happy Thanksgiving"

Die jungen Frauen wohnen schon seit geraumer Zeit nicht mehr bei ihren Eltern. Sasha studiert wie auch schon ihr Vater an der Elite-Uni Harvard, Malia an der University of Michigan.

"Von unserer Familie an eure: #HappyThanksgiving", schreibt die ehemalige First Lady zu dem Bild. In den USA wird am letzten Donnerstag im November das Erntedankfest gefeiert. Der Tag gilt als Feiertag, an dem die gesamte Familie zusammenkommt und an dem traditionell Truthahn, Preiselbeersoße und Süßkartoffelauflauf gegessen werden.