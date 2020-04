Gerade geben Oliver und Amira Pocher noch als "medizinisches Phänomen" Rätsel auf, da gibt es schon wieder Neuigkeiten des Paares. Ab Mai haben die zwei nämlich einen neuen Job. Der Comedian darf bei RTL Witze reißen, seine Frau dient ihm dabei als Sidekick.

Oliver und Amira Pocher stehen bald gemeinsam für RTL vor der Kamera. Pocher moderiert dann erstmalig mit seiner Ehefrau als Sidekick eine neue Late-Night-Show. Los geht es mit "Pocher - gefährlich ehrlich" am 15. Mai, geplant sind zunächst aber nur vier Folgen.

"Es wird dringend Zeit für eine gefährlich ehrliche Sendung bei RTL", so der 42-jährige Comedian. "Und es wird Zeit für eine Sendung, die sich alles traut, kein Blatt vor den Mund nimmt und genau hinschaut, was so alles auf den Kanälen passiert. Bei Instagram, TikTok, Facebook. Achtung, Achtung, ich habe Zeit, und ich gucke sogar noch das gute alte Fernsehen."

Beef-Stände und Influencer-Rundumschläge

Der Titel "Pocher - gefährlich ehrlich!" soll dabei Programm sein, heißt es in der Mitteilung des Senders weiter. Die beiden Pochers verbinde nicht nur ihr ganz spezieller Humor, sondern auch ihre besondere Haltung, Dinge beim Namen zu nennen. In der Show will Pocher seine aktuellsten und lustigsten Instagram-Inhalte offen und ehrlich mit den TV-Zuschauern teilen - unter den kritischen Augen seiner Frau. Zudem begrüßen die Pochers in jeder Show einen Gast, der sich auf alles gefasst machen muss.

"Aktuelle Beef-Stände, Rundumschläge gegen Influencer auf Instagram, unglaubliche Studioaktionen, lustige Talks, Netz-Spiele, Stand-Ups, MAZ-Einspieler, Video-Calls oder Gaga-Nummern… Alles ist möglich!" verspricht RTL. Und dass bei den Pochers wirklich alles möglich ist, beweist auch der Umstand, dass beide nach einer Infektion mit dem Coronavirus angeblich keine Antikörper gebildet haben. Laut Experten wie dem Virologen Christian Drosten eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.

Die Live-Show "Pocher - gefährlich ehrlich" startet am 15. Mai um 23.15 Uhr und ist anschließend auch bei TVNOW verfügbar.