Seit der Corona-Pandemie ist auch Queen Elizabeth II. auf Video-Calls umgestiegen. Bei einem virtuellen Meeting mit der Generalgouverneurin von Neuseeland zeigt sich die Königin einmal mehr nahbar und sympathisch.

Seit der Corona-Pandemie hat Queen Elizabeth II. Video-Calls für sich entdeckt. Wie Millionen andere Menschen auch hält die britische Königin viele Treffen via Zoom und Co. ab. Der offizielle Instagram-Account der Royal Family hat nun einen kurzen Ausschnitt aus einem Video-Call mit der neuen neuseeländischen Generalgouverneurin Cindy Kiro veröffentlicht. Der Videoschnipsel zeigt die 95-jährige Queen einmal mehr von ihrer menschlichsten und sympathischsten Seite.

"Ah, da sind Sie ja", sagt die Queen überrascht, als sie die Gouverneurin auf dem Bildschirm entdeckt. Dann wünscht Queen Elizabeth einen "guten Abend". Als Kiro anmerkt, dass bei ihr in Neuseeland gerade früher Morgen sei, korrigiert sie sich sympathisch und uneitel. Cindy Kiro tritt diese Woche ihr Amt als Vertreterin der Queen in Neuseeland an. Elizabeth II. stattet sie dazu mit den traditionellen Insignien aus.

Im Sommer 2020 brachte die Queen erstmals einen Zoom-Call hinter sich. Dieser Moment ist ebenfalls auf Video für die Nachwelt festgehalten. In einer Doku über ihre Tochter Prinzessin Anne sieht man, wie diese ihrer Mutter bei einem Meeting das Programm erklärt. Ihrem ältesten Urenkel Prinz George gratulierte sie am 22. Juli 2021 ebenfalls via Zoom zum achten Geburtstag.