Noch ist es kein Jahr her, dass Queen Elizabeth II. den Tod ihres Ehemanns verkraften musste. Doch nicht nur Prinz Philip ist gestorben, auch mehrere Freunde hat die britische Königin in jüngerer Zeit verloren. Nun kommt ein weiterer Trauerfall hinzu.

Queen Elizabeth II. hat abermals einen Freund verloren. "Ivor Herbert ist am 5. Januar im Alter von 96 Jahren friedlich zu Hause gestorben. Geliebter Vater von Nick, Kate und Jane und Großvater von Joe. Private Einäscherung. Die Einzelheiten einer Trauerfeier werden noch bekannt gegeben", heißt es in einer "The Times"-Mitteilung, aus der "The Royal Observer" zitiert.

Der Rennsport-Korrespondent Cornelius Lysaght bestätigte die Nachricht ebenfalls. Auf Twitter schreibt er: "Traurig, dass Ivor Herbert im Alter von 96 Jahren gestorben ist; ein großartiger Schriftsteller/Journalist in Sachen Rennsport."

Ivor Herbert schrieb mehrere Bücher, darunter "The Queen Mother's Horses", das 1967 veröffentlicht wurde. Die Queen und ihn verband die Liebe zu Pferden.

Erinnerung an Philip

Die Königin hatte in den vergangenen Monaten bereits zwei weitere enge Freunde verloren: Ihre Hofdame Diana Maxwell, Lady Farnham, schied am 29. Dezember im Alter von 90 Jahren aus dem Leben. Anfang Dezember starb zudem ihre Freundin Ann Fortune FitzRoy, die Herzogin von Grafton, im Alter von 101 Jahren. Schon im April 2021 war unterdessen der Ehemann der Queen, Prinz Philip, im Alter von 99 Jahren gestorben.

In ihrer jährlichen Weihnachtsansprache ging Elizabeth II. auf diesen Verlust ein. "Obwohl es für viele eine Zeit des Glücks und der guten Laune ist, kann Weihnachten für diejenigen, die einen geliebten Menschen verloren haben, schwer sein. Besonders in diesem Jahr verstehe ich das", sagte sie. "Aber in den Monaten seit dem Tod meines geliebten Philip habe ich großen Trost aus der Wärme und Zuneigung der vielen Würdigungen seines Lebens und seiner Arbeit gezogen - aus dem ganzen Land, dem Commonwealth und der ganzen Welt", fuhr sie fort.

Für sie selbst geht das Leben derweil weiter - unter anderem mit den Feierlichkeiten zu ihrem Thronjubiläum in diesem Jahr. Im Februar 2022 ist es sage und schreibe 70 Jahre her, dass Elizabeth II. zur Königin gekrönt wurde. Großbritannien feiert dies nahezu das ganze Jahr mit den unterschiedlichsten Veranstaltungen.