Unterhaltung

"Bachelor in Paradise": Die Rosenbrüder sind Geschichte

Von Kai Butterweck

In Woche vier kommt es im Paradies zur Wiedervereinigung der berüchtigten "Rosenbrüder". Zu viel Alkohol und zu wenig Hirn sorgen aber schnell für ein unrühmliches Ende der ballermannschen Bruderschaft.

Wer dachte, das Tal des Fremdschämens sei mit dem Hauruck-Ein- und Auszug von Playboy-Bunny Saskia und der von Sebastian geschmissenen "Tittensuppe"-Umtauf-Party endlich durchschritten, der schlägt in Woche vier besonders heftig die Hände über dem Kopf zusammen - denn ob man's glaubt oder nicht: Schlimmer geht's scheinbar immer.

Der nächste auf zwei Beinen wandelnde Hohlhirn-Tiefpunkt hört auf den Namen Niklas. Der nahezu ganzkörpertätowierte Banker-meets-Streetgang-Knacki-Hybrid schießt im Alleingang schon den Auweia!-Vogel ab. Im Verbund mit seinen beiden Rosenbrüdern Johannes und Sebastian holt der glatzköpfige Brillenträger aber ganze Zugschwärme vom Himmel.

Eine Schneise der Ohnmacht

Bereits bei seiner Paradies-Ankunft zieht Niklas eine Schneise der Ohnmacht durch die vermeintlich blühende Dating-Landschaft. Plötzlich rückt alles, was eben noch im Fokus stand, in den Hintergrund. Der schlumpfige Debütauftritt von "Alter!-Hammer!-Geil!"-Neuzugang Jörg, das aufkochende Kletten-Theater zwischen Svenja und Johannes, Domenicos und Evelyns tagtägliches Kichererbsen-Tauziehen und Carinas Balztanz zwischen den Stockbetten: Fisch-Allergiker Niklas degradiert sämtliche Daily-Soap-Dramen zu Randnotizen.

Philipp sorgt sich völlig zurecht: "Das Niveau sinkt hier von Minute zu Minute." Auch Herbergsvater Paul hebt mahnend den Zeigefinger. Geht es hier noch ums große Verlieben? Oder wird im Paradies bereits der kommende Dschungelcamp-Kader gecastet? Eine biergetränkte, zwischen Schinkenstraßen-Exzessen und Großraumdisse-Ekstasen pendelnde Pool- … äh, "Tittensuppen"-Party deutet eher auf Letzteres hin.

Die wiedervereinten Rosenbrüder lassen die Korken knallen und klatschen sich gegenseitig jubelnd auf die nackten Ärsche. Die anderen wollen gar nicht mehr hingucken. Doch was kann man tun? Wie kann man das sinkende Paradies-Schiff vor dem drohenden Untergang retten?

Drei Trottel von der Partytheke

Alle zucken nur ratlos mit den Schultern. Auch über dem hübschen Köpfchen von Hobby-Model Michi tanzen zahlreiche Fragezeichen Break-Dance. Der dritte Neuzugang in Woche vier sucht doch eigentlich nur "eine hübsche Frau" zum Verlieben. Tja, mittlerweile hat sich das thailändische Dating-Resort aber in eine prollige Ballermann-Zweigstelle verwandelt, in der der steigende Alkoholpegel und das zeitgleiche Sinken der IQ-Betriebstemperatur in den Minusbereich nicht mehr nur in gemäßigten Zonen seine Spuren hinterlässt. Auch inmitten der Quelle des Unheils präsentiert der fleischgewordene Niveau-Niedergang irgendwann seine hässliche Fratze. Und die sabbert und lechzt auch in bereits bepflanzten Vorgärten.

Für Ober-Unruhestifter Niklas und Feierbiest Johannes hat die Drei-Trottel-von-der-Partytheke-Reunion letztlich schwerwiegende Folgen. Das plumpe Niklas-Gebaggere an Sebastians neuer Vertrauten Carina und das von Johannes an Svenja überreichte "Ich brauche auch mal meinen Freiraum"-Körbchen erweisen sich als Schüsse in die eigenen Weichteile. Am Ende der Nacht der Rosen stehen die beiden Blumenbrüder nämlich ohne Pflänzchen da. Sebastian hingegen erreicht dank treuherziger Dackelblicke in Richtung Carina gerade noch das rettende Ufer.

Das schnelle Ende der Rosenbruderschaft sorgt auch im Anschluss der feudalen Zeremonie noch für reichlich Gesprächsstoff. Überall wird wild getuschelt. Nur der einzig verbliebene Co-Hauptprotagonist verpasst sich einen Maulkorb - wahrscheinlich auch besser so. In der kommenden Woche sollte es Sebastian lieber ein bisschen ruhiger angehen. Sonst heißt es vielleicht auch für den bärtigen Riesen bald: Deine Zeit im Paradies ist leider vorbei …

Quelle: n-tv.de