Während sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gerade um eine zweite Amtszeit bewirbt, läuten Christian und Bettina Wulff bereits ihre dritte Legislatur ein. Jedenfalls in ihrer Beziehung. So ist nun offiziell, dass die beiden ein erneutes Liebescomeback feiern.

Sie können anscheinend einfach nicht ohneeinander. So hat Bettina Wulff nun offiziell bestätigt, dass sie erneut mit dem ehemaligen Bundepräsidenten Christian Wulff liiert ist. "Wir leben zusammen", sagte die 47-Jährige der Hannoveraner Tageszeitung "Neue Presse" zufolge bei einem Charity-Golf-Turnier im niedersächsischen Burgwedel.

Für eine Auktion im Rahmen der Benefizveranstaltung zeichnete Bettina Wulff auch zwei Bilder. Eines davon zeigt den Comic-Kater Garfield mit einem Strauß Blumen in seiner Pfote. Die Bilder sind auch auf einem Foto zu sehen, das Bettina Wulff zusammen mit dem Ex-Präsidenten zeigt. "Ein Selfie bei uns im Garten", soll sie den Schnappschuss kommentiert haben.

Wie die "Neue Presse" weiter berichtet, plauderte Bettina Wulff auch über ihren aktuellen Alltag. Demnach kam die Familie während der Corona-Pandemie wieder enger zusammen. "Plötzlich sind Mama und Papa, oder zumindest einer von beiden, ständig zu Hause", so die einstige "First Lady". Die Situation sei ungewohnt, auch für die beiden Kinder in ihrem Haushalt.

Intermezzo mit dem Musiklehrer

Zwischendurch war Jan-Henrik Behnken an ihrer Seite. (Foto: picture alliance/dpa)

Christian und Bettina Wulff hatten 2008 geheiratet. Im selben Jahr kam auch der gemeinsame Sohn Linus, der inzwischen 13 Jahre alt ist, zur Welt. Einen weiteren, mittlerweile 18-jährigen Sohn brachte sie mit in die Ehe ein.

2010 wurde Christian Wulff zum Bundespräsidenten gewählt. Nach Vorwürfen der Vorteilsnahme, von denen er später vor Gericht freigesprochen wurde, trat er 2012 von dem Amt zurück. Nur ein Jahr später ging auch die Beziehung mit seiner Ehefrau in die Brüche.

Zwei Jahre später fanden Christian und Bettina Wulff jedoch wieder zusammen. Dies bekräftigte das Paar mit einer kirchlichen Trauung. Aber schon Ende Oktober 2018 war ein weiteres Mal Schluss.

Im Februar 2019 zeigte sich Bettina Wulff bei einer Veranstaltung in Hannover erstmals öffentlich mit Jan-Henrik Behnken an ihrer Seite. Behnken hatte als Musiklehrer ihrer Söhne fungiert. Doch auch dieses Glück währte nicht lange - im Oktober 2020 bestätigten beide ihr Beziehungsaus. Ob es nun im dritten Anlauf zwischen den Wulffs wohl länger klappt?