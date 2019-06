"Ich will keinen Pantoffelheld"

Im Juli regnet es wieder Rosen bei RTL. Die Blumenfee in Gestalt der "Bachelorette" ist diesmal die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Gerda Lewis. Sie gibt sich im Vorfeld selbstbewusst und rammt schon mal die Pflöcke für die an ihr interessierten Herren ein.

Was bedeutet es, wenn sich 20 Kerle auf einmal ein Bein rausreißen würden, um bei einer Frau zu landen? Na klar, dass wieder "Bachelorette"-Zeit ist. Am 17. Juli um 20.15. Uhr geht das Frauenpower-Pendant zum "Bachelor" zum mittlerweile sechsten Mal bei RTL auf Sendung. Diesmal als Rosenkavalierin im Einsatz: die 26-jährige Gerda Lewis aus Köln.

Die gelernte Kosmetikerin ist nicht ganz unerfahren in Sachen Reality-TV. Schließlich wirkte sie im vergangenen Jahr bei "Germany's Next Topmodel" (GNTM) mit. Während es dort für sie jedoch nur für Rang 17 reichte, würde Lewis als "Bachelorette" selbstredend gern den ersten Platz im Liebes-Doppel belegen. Was ihr potenzieller Partner dazu mitbringen müsste, verriet Lewis vorab schon mal im RTL-Interview.

Ansprechen erwünscht

Für wen diese Rose wohl bestimmt ist? (Foto: TVNOW / Arya Shirazi)

Sie habe generell "sehr hohe Ansprüche", alles müsse "zu 100 Prozent" stimmen, macht Lewis deutlich, wo der Barthel, der ihr Herz erobern will, den Most zu holen hat. Ein Mann, für den sie sich interessiere, müsse selbstbewusst sein und wissen, wo er im Leben hin wolle. Mit Männern, die unsicher seien, könne sie dagegen nichts anfangen. "Ich will keinen Pantoffelheld", bringt es Lewis auf den Punkt.

Das nötige Selbstbewusstsein, um die GNTM-Ex zu beeindrucken, könnten Typen schon einmal demonstrieren, indem sie sie nur ansprechen. Denn umgekehrt würde das ganz sicher nicht passieren. "Ich habe in meinem Leben noch nie jemanden angesprochen", erklärt Lewis. Sie sei nun mal "ein bisschen schüchtern".

Nun ja, so schüchtern dann aber auch wieder nicht. Jedenfalls nicht, wenn es um ihre Selbstwahrnehmung geht. Die Frage, weshalb das "die beste 'Bachelorette'-Staffel aller Zeiten" werde, beantwortet Lewis ihrerseits ganz selbstbewusst: "Weil ich die beste Bachelorette aller Zeiten bin." Sie sei zwar nicht immer einfach, aber auch "keine Zicke", versichert die Rosenkavalierin in spe. Und sie verspricht: "Mit mir wird es auf keinen Fall langweilig."

"Gerne kein Vollbart"

Und wer darf mit ihr planschen? (Foto: TVNOW / Arya Shirazi)

Öde könnte es nur für die werden, die zu schnell rangehen und sich von ihr sofort vollen Körpereinsatz erwarten. "Ich würde auf jeden Fall jemanden küssen, wenn es die Situation ergibt", sagt Lewis zwar, schränkt zugleich allerdings ein: "Weiter würde ich aber auf keinen Fall gehen." Auf ein Übernachtungsdate etwa werde sie sich in der Show bestimmt nicht einlassen. Und sie habe auch nicht vor, "jeden Kerl zu küssen, auch nicht jeden zweiten".

Ihr größter Wunsch sei es tatsächlich, sich in der Sendung zu verlieben, erklärt Lewis. Und obwohl sie der Topmodel-Schmiede entspringt, hat sie optisch an ihren Traummann keine allzu großen Anforderungen. Nur die: sportlich, über 1,80 Meter und "gerne kein Vollbart". Wichtiger ist es Lewis nach eigenem Bekunden allerdings, einen Mann zu finden, mit dem sie eine gemeinsame Zukunft planen kann. Schließlich hätte sie gern Kinder, am liebsten Zwillinge und das idealerweise so um die 30.

Da wird sich doch wohl der Passende für sie in der Kuppelshow finden lassen. Oder? Ab 17. Juli wissen wir mehr.