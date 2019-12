Ist es ein Prank? Ein Erklärfilm? Oder ein Katzenvideo? Youtube hat bekanntgegeben, welche Videos im noch nicht ganz vergangenen Jahr die höchsten Abrufzahlen auf der Plattform hatten. Weit vorn ist dabei ein Clip, der im Sommer politisch für Furore sorgte.

Noch hat das Jahr zwar ein paar Tage, doch Youtube blickt dennoch schon mal auf 2019 zurück. Wer hat in Deutschland auf dem Videoportal den Ton angegeben?

Eines ist klar: Offizielle Musikvideos sind und bleiben die wichtigsten Renner auf der Plattform. Und bei ihnen dominiert im bald abgelaufenen Jahr ganz klar der Deutschrap. So sichert sich das Video zu "Wolke 10" von Mero, das bisher über 67 Millionen Aufrufe verbuchen kann, Platz eins. Zwei weitere Plätze sind ihm in den Top Ten zudem sicher.

Auf Platz zwei findet sich "Cherry Lady" von Capital Bra, der insgesamt fünfmal in der Liste auftaucht. Das Treppchen vollendet "Ferrari" von Rapper Eno feat. Mero. "Gib ihm" von Shirin David landet etwa auf Platz vier, "Vermissen" von Juju feat. Henning May schafft es auf Platz sieben. KC Rebell feat. Summer Cem & Capital Bra bildet mit "DNA" den Abschluss der Top Ten - mit rund 41 Millionen Klicks.

Abräumer Rezo und Julien Bam

Alles, was nicht Musik ist, folgt darauf dann doch in einigem Abstand. Dennoch braucht sich Youtuber Rezo mit seinem umstrittenen Clip "Die Zerstörung der CDU." in Sachen Popularität nicht zu verstecken. Seine Abrechnung mit der Politik Mitte Mai führt die Liste der Top-Videos, bei denen es sich um keine offiziellen Musikvideos handelt, in Deutschland klar an. Über 16,3 Millionen Aufrufe kann das Video bisher verbuchen.

Platz zwei nimmt "MÄRCHEN in ASOZIAL feat. Kelly" von Julien Bam ein, es hat bisher knapp über 15 Millionen Aufrufe. Das Video zu "Die Gang ist mein Team" von Capital Bra mit Klaas Heufer-Umlauf, das für dessen Show "Late Night Berlin" aufgenommen wurde, kommt mit bisher über 8,4 Millionen Aufrufen auf Platz drei.

Weitere Videos in den Top Ten sind etwa der Ecken-Trick aus dem Champions-League-Spiel zwischen Liverpool und Barcelona oder das Deutsch-Quiz, das Christoph Waltz mit US-Moderator Jimmy Fallon in dessen Show spielte.

Aufsteiger des Jahres

Außerdem hat Youtube die Top-Aufsteiger des Jahres gekürt. Dazu zählen Kanäle, die 2019 den größten Abonnenten-Zuwachs in Deutschland verzeichnen konnten, ab 60.000 Subscriber. Die Plätze eins bis drei belegen "Gewitter im Kopf - Leben mit Tourette", "Krass Klassenfahrt" sowie "Anderson". Dahinter folgen "Why Nils", "Tim Rasch", "Meine animierte Geschichte", "Yxnca", "Nathalie Bw" und "SUNNY".