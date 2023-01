Sophia Thomalla schwärmt vom Ex

Die gute Nachricht lautet: Am Mittwoch feiert Rammstein-Sänger Till Lindemann seinen 60. Geburtstag. "Kerngesund und fit", wie seine Verflossene Sophia Thomalla schwärmt. Die schlechte Nachricht: Just an seinem Ehrentag mopsen Langfinger eine Statue zu Ehren des Sängers, die gerade erst aufgestellt wurde.

Erst am Dienstag hatte ein unter dem Namen Roxxy Roxx bekannter Künstler in Rostock eine Statue zu Ehren von Rammstein-Sänger Till Lindemann aufgestellt. Nur einen Tag später und ausgerechnet am 60. Geburtstag Lindemanns meldet die Rostocker Polizei nun den Diebstahl des Kunstwerks.

"Eine Statue des Rammstein-Sängers Till Lindemann, die erst einen Tag zuvor in Rostock Evershagen aufgestellt worden war, ist entwendet worden", heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Rostock. Am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr sei die Rostocker Polizei über den Diebstahl informiert worden. Zeugen werden gebeten, zur Aufklärung des Falles beizutragen.

In einer Bilderstrecke auf dem Instagram-Kanal von Roxxy Roxx ist zu sehen, wie die Statue aufgestellt wurde. Nach anfänglicher Begeisterung über die Plastik des Rammstein-Frontmanns teilen User inzwischen dort ihr Bedauern über den Diebstahl. "Sehr schade, dass sie schon wieder weg ist", heißt es etwa.

Der Künstler Roxxy Roxx hatte bereits 2019 eine Statue in Rostock aufgestellt, die den Rapper Marsimoto ehrte. Auch dieses Bildnis wurde rasch entwendet.

"Inniges Verhältnis" mit Thomalla

Lindemann war in seiner Jugend einige Jahre im Rostocker Viertel Evershagen aufgewachsen. Anlässlich seines 60. Geburtstags meldete sich auch seine Ex-Freundin Sophia Thomalla zu Wort. Für sie sei er "einer der größten Rockmusiker der Welt", sagte sie in einem Gespräch mit der ARD.

Lindemann und Thomalla waren mehrere Jahre lang zusammen. Ende 2015 bestätigte der Manager des Sängers jedoch die Trennung der beiden. "Wir pflegen ein unfassbar gutes und freundschaftliches, sehr, sehr inniges Verhältnis", berichtet die 33-Jährige nun im ARD-Interview. Die 60 sei "natürlich auch eine Hausnummer". Aber das Alter werde "ihn nicht stoppen", so Thomalla. Der Sänger sei "kerngesund und fit geblieben".

Das neue Jahr dürfte für Lindemann vermutlich trotzdem anstrengend werden. Ab Ende Mai steht für Rammstein eine lange "Europa Stadion Tour" an. Zudem plant der Sänger im Herbst eine Solo-Tournee.