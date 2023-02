Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es wieder so weit: In Wien versammeln sich Glanz und Gloria zum Opernball. Neben deutschen Promis wie FDP-Chef Christian Lindner und Model Barbara Meier reisen auch einige Hollywood-Stars wie Jane Fonda an. Sie sorgt im Vorfeld bereits für Aufsehen.

Es ist das gesellschaftliche Großereignis in Österreich: Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am Abend wieder der Wiener Opernball statt. Unter den rund 5000 Gästen in der Staatsoper sind auch diesmal wieder zahlreiche Promis aus Show, Kultur und Politik.

Stargast von Richard Lugner ist in diesem Jahr Hollywood-Schauspielerin Jane Fonda. Die sorgte im Vorfeld für Aufregung, weil sie laut "Bild"-Zeitung nicht in Lugners Limousine einsteigen und lieber ihr eigenes Programm machen wollte. "Ich habe sie gefragt, ob sie mit mir tanzen wird. Daraufhin sagte sie: 'Wir gehen doch in die Oper, da kann man doch nicht tanzen'", zitiert die Zeitung Lugner. "Sie wusste bis gestern nicht, dass es ein Opernball und keine Oper ist."

Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt mit ihrem Gastgeber in Wien bestätigte Fonda am Mittwoch ihr Unwissen über den Opernball. Sie habe sich nun zwar an den Gedanken gewöhnt, zum Walzer mit dem 90-jährigen Lugner werde sie sich aber lieber nicht aufraffen. "Ich habe eine künstliche Schulter, zwei künstliche Hüften, zwei künstliche Knie. Ich bin alt und ich könnte auseinanderfallen", sagte die als Fitness-Queen einst sehr erfolgreiche US-Amerikanerin.

Außerdem dabei: US-Schauspieler Chris Noth, bekannt als Mr. Big aus "Sex and the City". Der freute sich über die Einladung und schwärmte: "Es ist eine unerwartete Ehre, und ich werde jeden Moment dieses beeindruckenden Events genießen." Den 68-Jährigen hat man zuletzt wenig in der Öffentlichkeit gesehen. Vier Schauspielerinnen werfen ihm sexuelle Übergriffe vor. Noth selbst bestreitet dies.

Eine Loge kostet 13.300 Euro

Auch mehrere Spitzenpolitiker werden beim Opernball erwartet, darunter Österreichs Präsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer und Belgiens Premier Alexander De Croo. Aus Deutschland nimmt Finanzminister Christian Lindner teil.

Unternehmer Klemens Hallmann und seine Ehefrau, Ex-"Germany's next Topmodel"-Siegerin Barbara Meier, haben ebenfalls prominente Gäste in ihre Loge eingeladen, darunter Regisseur Thomas Roth, Schauspieler Jeff Willbusch sowie RTL-Moderatorin Katja Burkhard.

Für den Direktor der Wiener Staatsoper, Bogdan Roščić, ist es der erste Opernball: "Ich freue mich natürlich besonders auf das Eröffnungsprogramm", sagte er österreichischen Medien.

Wie auch in früheren Jahren ist der Opernball komplett ausverkauft. Eine normale Eintrittskarte kostet 350 Euro, Bühnenlogen 13.300 Euro, Ranglogen gar 23.600 Euro. Auch sonst ist der Wiener Opernball ein Ereignis der Superlative: Für Gastronomie und Bewirtung sind 320 Mitarbeiter zuständig, serviert werden über 1200 Flaschen Sekt und Champagner, 900 Flaschen Wein, 900 Flaschen Bier, 2500 Paar Würstchen sowie 1300 Gulaschsuppen. Dekoriert ist die Staatsoper mit 171 Blumenarrangements und 480 Blumengestecken.