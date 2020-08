"Like Me - I'm Famous" startet

"Like Me - I'm Famous" startet Diese Promis buhlen jetzt um Likes

Heute startet bei TVNOW die neue Reality-Show "Like Me - I'm Famous". Darin kämpfen zehn mehr oder weniger Prominente wöchentlich um die Likes ihrer Mitspieler. Einige von ihnen hatten bislang allerdings eher Schwierigkeiten damit, sich beliebt zu machen.

Im Juni ließ RTL zehn Promi-Kandidaten in einer Villa in Nordrhein-Westfalen aufeinander los, um dort um die Gunst der jeweils anderen Teilnehmer zu buhlen und deren Likes zu sammeln. Das Ergebnis des Gerangels um kollegiale Zuneigung ist ab heute bei TVNOW zu sehen.

Und so geht's: Wer bei "Like Me - I'm Famous" die wenigsten Likes bekommt, fliegt raus. Zusätzliche Likes können in "Fame Games" erspielt und sogar von den Konkurrenten abgekauft werden. Am Ende winkt für den beliebtesten Promi ein Preisgeld. Die meisten Kandidaten haben bereits Erfahrung darin, sich im Reality-TV zu behaupten.

Die Fürstin der Finsternis und ... Filip. (Foto: Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius)

Sarah Knappik beispielsweise ist ein alter Hase im Reality-TV-Business: Sie wurde durch ihre Teilnahme bei "Germanys next Topmodel" bekannt. 2011 mischte die heute 33-Jährige das Dschungelcamp so richtig auf, 2017 folgte die "Promi Big Brother"-Teilnahme.

Als Dschungelkönigin wurde Melanie Müller 2014 gekrönt, nachdem sie ein Jahr zuvor mit ihrer "Bachelor"-Teilnahme auf sich aufmerksam machte. Heute steht die 32-Jährige vorwiegend als Schlagersängerin in der Öffentlichkeit. Helena Fürst feiert in der Show ein kleines TV-Comeback. Als "Höllena" eckte sie 2016 im Dschungelcamp an, 2017 zog sie ins "Sommerhaus der Stars". Danach blieb eine weitere Teilnahme an einer Reality-TV-Show aus.

"I love Trash"

Zwischen Müller und Fürst geht es gleich beim Einzug zur Sache. "I love Trash!", bringt es die gefürchtete Fürstin auf den Punkt und meint: "Ich liebe es, mir mit völlig fremden Menschen sogar die Toilette zu teilen." Den Überschwang können allerdings nicht alle verstehen. "Helena ist eine Person, bei der ich immer gesagt habe: 'Hoffentlich ist die nie mit mir irgendwo unterwegs'", so Müller.

Auch der Mann Aurelio ist dabei. (Foto: Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius)

Kandidaten einer Kuppelshow dürfen bei einem Trash-Format nicht fehlen. "Bachelorette"-Teilnehmer Filip Pavlovic schaffte es in dem Datingformat nur auf Platz drei und auch im Ableger "Bachelor in Paradise" sollte es anschließend nicht mit der großen Liebe klappen. Yasin Cilingir hat die RTLzwei-Show "Love Island" 2019 hingegen Glück gebracht, mit Kandidatin Samira erwartet er derzeit Nachwuchs. Bei "Like Me - I'm Famous" trifft er auf Ex-Mitstreiterin und "Miss Universe Switzerland" Dijana Cvijetic.

Ebenfalls mit dabei: Model und Frauenschwarm Aurelio Savina, der sich durch seine machohafte Aura bei "Die Bachelorette" 2014 eine große Karriere im Trash-TV ebnete: darunter Auftritte bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", "Sommerhaus der Stars" oder auch "Bachelor in Paradise".

Eine neue Folge "Like Me - I'm Famous" gibt es immer dienstags bei TVNOW.