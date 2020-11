Viele sind es nicht, aber es gibt sie - Promis, die für eine Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump trommeln. Die Begründungen sind dabei äußert facettenreich: Mitleid spielt ebenso eine Rolle wie die Meinung, Trump behandle "jeden mit Respekt".

Die US-Wahl steht vor der Tür. Am Dienstag entscheidet sich, ob der republikanische US-Präsident Donald Trump für weitere vier Jahre im Amt bleibt oder das Weiße Haus für seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden räumen muss.

Während zahlreiche US-Promis öffentlich für die Wahl von Biden und seiner Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris geworben haben, bleiben wenige andere dem Team von Donald Trump und Mike Pence treu. Unter ihnen: Schauspieler, Musiker und der Ex-Mann von Sandra Bullock.

Das Baldwin-Lager ist gespalten

Roseanne Barr sorgte in den vergangenen Jahren hauptsächlich mit dem Rausschmiss aus der nach ihr benannten Sitcom für Schlagzeilen. Die Schauspielerin hatte zuvor eine Nachricht auf Twitter verbreitet, in der sie rassistische Ausdrücke benutzte. In einem Tweet, mit dem sie auf ihren Rauswurf und die darauffolgende Berichterstattung reagierte, schrieb sie: "Ich habe Mitleid mit POTUS (US-Präsident Trump, Anm. d. Red.). Er macht das jeden einzelnen Tag durch." Dass Barr eine Unterstützerin des Republikaners ist, trug sie unter anderem auch mit einer Trump-Baseballmütze zur Schau.

Bei den Republikanern wird wohl auch Barrs Schauspielkollege Stephen Baldwin sein Kreuz machen. Der Vater von Hailey Bieber, Model und Ehefrau von Justin Bieber, ist ein ehemaliger Teilnehmer von Trumps Realityshow "Celebrity Apprentice". Der gefeierten Trump-Parodie seines Bruders Alec Baldwin in der US-Show "Saturday Night Live" konnte er indes wenig abgewinnen. Auf Twitter teilte der gläubige Christ regelmäßig Nachrichten des Präsidenten und seiner Unterstützer, derzeit ist der Account aber offline. Seine Tochter hingegen zeigte sich auf Instagram im Batik-Shirt mit "Biden"-Aufdruck.

"I voted" - mit Waffe

Wie der Schwiegervater von Justin Bieber nahm auch Jesse James bereits an "Celebrity Apprentice" teil - im Jahr 2009. Der Unternehmer, der von 2005 bis 2010 mit Hollywood-Star Sandra Bullock verheiratet war, lobte Trump bereits 2016 für seinen angeblichen Respekt für Arbeiter. Während seiner Realityshow-Teilnahme habe er den Unternehmer und seine Kinder beobachten können, so James. "Was ich sah, war eine Person, die jeden mit Respekt behandelte. Sogar die (südamerikanischen) Jungs im Postraum."

Wie James, der gelegentlich Tweets des US-Präsidenten teilt, bei der anstehenden Wahl abgestimmt hat, gab er bislang nicht offen preis. Jüngst postete der 51-Jährige allerdings bei Instagram ein Foto, das einen Sticker mit der Aufschrift "I Voted" ("Ich habe gewählt") zeigt - auf einer vergoldeten vollautomatischen Waffe.

"Weil er kein Politiker ist"

"Kuck mal, wer da jetzt spricht!"-Star Kirstie Alley ist zwar keine traditionelle Wählerin der republikanischen Partei, gibt aber dennoch dieses Jahr Donald Trump ihre Stimme. Auf Twitter teilte sie kürzlich ihre Wahlhistorie. Die zeigt: Alley wählte jeweils zweimal die demokratischen Kandidaten Bill Clinton (1992 und 1996) und Barack Obama (2008 und 2012). 2016 stimmte sie für den Republikaner Trump.

Warum Alley das 2020 erneut tut, machte sie Mitte Oktober ebenfalls in einem Tweet deutlich. "Ich wähle Donald Trump, weil er KEIN Politiker ist", schrieb die 69-Jährige. Trump handele schnell und werde der Wirtschaft zu neuem Aufschwung verhelfen, glaubt die "Cheers"-Darstellerin.

Verwirrung bei 50 Cent

Jüngst sorgte Rapstar 50 Cent für Verwirrung um seine Stimmabgabe. Der gebürtige New Yorker, der mit bürgerlichem Namen Curtis Jackson heißt, ließ sich offenbar von angeblichen Steuerplänen Bidens nach einem Wahlsieg beeinflussen. Auf Instagram lud er das Foto eines Fernsehbildschirms hoch, auf dem ein möglicher Spitzensteuersatz in New York von 62 Prozent angegeben wurde.

"Mir ist es egal, dass Trump Schwarze nicht mag, 62 Prozent, habt ihr den Verstand verloren?", schrieb der Musiker zu dem Bild. Gleichzeitig rief er seine knapp 26,2 Millionen Abonnenten dazu auf, ebenfalls für Trump abzustimmen. Instagram hat dem Post des Rappers mittlerweile einen Hinweis hinzugefügt. Er informiert darüber, dass die Angaben einem Faktencheck unterzogen und offenbar aus dem Kontext gerissen und als irreführend eingestuft wurden. Kurze Zeit später ruderte 50 Cent wieder zurück. Dafür sprach sich sein Rapper-Kollege Lil Wayne offen für Trump aus und veröffentlichte auch ein Foto eines Treffens mit dem US-Präsidenten.

Kid Rock macht Wahlkampf

Während der Rapper offenbar erst kürzlich ins Trump-Lager gewechselt ist, gehört Angelina Jolies Vater Jon Voight zu dessen Unterstützern der ersten Stunde. Der Schauspieler lud im Mai 2019 ein zweiteiliges Video auf seinem Twitter-Account hoch, in dem er Trump als den "großartigsten Präsidenten seit Abraham Lincoln" bezeichnete. Mitte Oktober 2020 teilte er erneut seine Meinung in einem Video mit. Darin wandte sich Voight vehement gegen die demokratische Partei und betonte: "Biden ist böse. Trump muss gewinnen, er ist echt."

Ein "Golf-Buddy" und treuer Unterstützer des aktuellen US-Präsidenten ist Country-Rocker Kid Rock. Der Ex-Mann von "Baywatch"-Star Pamela Anderson, der bereits ins Weiße Haus eingeladen war, setzt sich sogar bei öffentlichen Wahlkampfveranstaltungen für den Unternehmer ein - einem Tweet von Trumps Sohn Donald Trump Jr. zufolge zuletzt im September in Michigan. Kurz nach dem gescheiterten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump im Februar twitterte Kid Rock alias Robert James Ritchie zudem selbst ein gemeinsames Foto. Es zeigt ihn mit Donald Trump auf dem Golfplatz.

Zu den weiteren Prominenten, die sich eine zweite Amtszeit von Donald Trump wünschen, zählen überwiegend Schauspieler, aber auch Musiker. Unter ihnen sollen Dennis Quaid ("The Day After Tomorrow"), Dean Cain ("Superman - Die Abenteuer von Lois & Clark"), Antonio Sabato Jr. ("Melrose Place"), Stacey Dash ("Clueless - Was sonst!"), Isaiah Washington ("Grey's Anatomy"), Robert Davi ("Die Goonies"), Kristie Swanson ("Buffy - Der Vampir-Killer") und James Woods ("Es war einmal in Amerika"), sowie Backstreet Boy Brian Littrell sein.