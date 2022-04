Wenige Tage bevor die Familie von Bruce Willis dessen Erkrankung öffentlich macht, bekommt der Schauspieler noch Hollywoods Schmähpreis, die "Goldene Himbeere", verliehen. Nach reichlich Kritik nehmen die Veranstalter die zweifelhafte Ehrung jetzt zurück.

Die Verleiher der "Goldenen Himbeere" haben den kürzlich an Bruce Willis verliehenen Schmähpreis wegen der Erkrankung des Schauspielers zurückgenommen. "Wenn medizinische Umstände bei Entscheidungen oder Auftritten einer Person ein Faktor sind, dann ist es nicht angebracht, ihnen einen Razzie zu geben", hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der Gruppe. "Razzie" ist die Abkürzung für den "Golden Raspberry Award", den Negativ-Filmpreis, der traditionell am Vorabend der Oscar-Verleihung vergeben wird.

Am Vortag war bekannt geworden, dass der 67-jährige "Stirb langsam"-Star krankheitsbedingt seine Schauspielkarriere beendet. Bei ihm sei eine Aphasie diagnostiziert worden, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtige, hieß es in einer Mitteilung seiner Familie. Aphasien sind Störungen, etwa beim Sprechen, Verstehen, Schreiben oder Lesen, die als Folge verschiedener Erkrankungen, häufig nach Schlaganfällen, auftreten können.

Die Veranstalter der "Goldenen Himbeere" hatten sich in diesem Jahr eine Sondersparte für Willis ausgedacht, die "Schlechteste Performance von Bruce Willis in einem 2021er Film". Als Begründung hieß es, er habe 2021 gleich acht schlechte Rollen gehabt, darunter in Filmen wie "American Siege", "Deadlock" und "Cosmic Sin". Für Letzteren wurde Willis am vergangenen Samstag die zweifelhafte Ehrung zuerkannt.

Nachdem Willis' Familie am Mittwoch dessen Diagnose veröffentlich hatte, posteten die "Razzies"-Organisatoren auf Twitter eine Mitleidsbekundung, verbunden mit dem Zusatz "dies erklärt vielleicht, warum er 2021 mit einem Knall abtreten wollte". Diese Art von Humor kam nicht gut an. Zahlreiche Kommentatoren forderten, den Schmähpreis für Willis zurückzunehmen. Viele äußerten auch Zweifel, ob die Verleihung überhaupt noch zeitgemäß sei.