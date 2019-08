Der Schauspieler, Sänger und Schriftsteller Dominique Horwitz wird bei einem Unfall in Weimar schwer verletzt. Er kollidiert Medienberichten zufolge auf seinem Motorrad mit einem Kleintransporter.

Der vor allem aus der Krimiserie "Tatort" bekannte Schauspieler Dominique Horwitz ist Medienberichten zufolge bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 62-Jährige sei in Weimar mit seinem Motorrad auf einen Kleintransporter geprallt, berichtete MDR Thüringen. Die genaue Unfallursache ist demnach noch nicht klar.

Die "Bild"-Zeitung schrieb, dass unmittelbar vor Horwitz ein Transporter eingeschert und dabei mit der Maschine des Schauspielers kollidiert sei. Dieser stürzte und rutschte demnach 30 Meter auf der Fahrbahn entlang. Er sei schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden. Die Polizei hat bisher nicht offiziell bestätigt, dass es sich bei dem Unfallopfer um Horwitz handelt.

Der 1957 in Paris geborene Schauspieler, Sänger und Schriftsteller lebt seit einiger Zeit in der Nähe von Weimar. Er spielt seit 1978 regelmäßig in "Tatort"-Folgen mit. Im Kino trat er außerdem in Filmen wie "Stalingrad" von Joseph Vilsmaier oder "Nachtgestalten" von Andreas Dresen auf. Horwitz ist zudem regelmäßig auf deutschsprachigen Bühnen zu sehen.