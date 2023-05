"Alles, was wir an Film und Fernsehen feiern und ehren, ist aus ihrer Schöpfung hervorgegangen", sagte Barrymore zur Begründung ihres Schritts..

Eigentlich sollte Drew Barrymore die MTV Movie & TV Awards moderieren. Doch wenige Tage vor der Show stehen die Veranstalter ohne Gastgeberin da. Die Schauspielerin solidarisiert sich mit den streikenden Autoren und legt ihrerseits die Arbeit nieder.

Drew Barrymore setzt ein Zeichen. Die 48-jährige Schauspielerin tritt kurzfristig von ihrem Moderationsjob bei den MTV Movie & TV Awards am kommenden Sonntag zurück. Dies berichtete "Variety". Barrymore solidarisiert sich mit diesem Schritt mit den streikenden Autoren der Writers Guild (WGA). Seit Dienstag legen Tausende Autoren ihre Arbeit nieder, weil die großen Filmstudios und Streaming-Plattformen ihre Forderungen nach mehr Geld nicht erfüllt haben.

"Ich habe den Autoren zugehört, und um sie wirklich zu respektieren, werde ich aus Solidarität mit dem Streik die MTV Movie & TV Awards nicht mehr live moderieren", lässt Barrymore verlautbaren. "Alles, was wir an Film und Fernsehen feiern und ehren, ist aus ihrer Schöpfung hervorgegangen." Bis eine Lösung gefunden sei, werde sie warten und die Gala vor dem Fernseher verfolgen.

Die MTV Movie & TV Awards werden nun ohne einen festen Host über die Bühne gehen. Wie die Verleihung genau abläuft, ist dabei noch offen. Schließlich stehe laut "Variety" noch nicht fest, wer von den eingeplanten Präsentatoren und Nominierten sich Barrymores Schritt anschließen. Ein paar Segmente, die Teil der Liveshow sein sollen, wurden bereits im Vorfeld aufgezeichnet. Auch von Barrymore soll es eine solche Konserve geben.

Fruchtlose Verhandlungen mit Streaming-Anbietern

Drew Barrymore will ihre kurzfristige Absage nicht als Kritik an den MTV Movie & TV Awards verstanden wissen. "Ich danke MTV, die wirklich zu den besten Partnern gehören, mit denen ich je gearbeitet habe", sagte sie "Variety". Für die nächste Verleihung 2024 hat sie schon zugesagt

Die WGA hatte den Streik am Dienstag nach sechswöchigen Verhandlungen mit mehreren US-amerikanischen Streaming-Anbietern wie Netflix und Disney verkündet, er legt viele Film- und Fernsehprojekte in Hollywood lahm. Die Schreiber fordern unter anderem Gehaltserhöhungen, bessere Arbeitsbedingungen und höhere Zuschüsse für die Kranken- und Altersversorgung. In einer Urabstimmung Mitte April hatten die Mitglieder mit einer überwältigenden Mehrheit von knapp 98 Prozent für einen Streik gestimmt, sollten die Verhandlungen bis zum 1. Mai kein Ergebnis bringen.