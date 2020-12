Aufgrund von Corona kann die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nicht wie gewohnt in Australien gedreht werden. Notgedrungen lässt sich der Sender etwas Neues einfallen und verspricht dennoch Altbewährtes. Unter anderem wird extra Dr. Bob eingeflogen. Nun fehlen nur noch die Kandidaten.

Bereits vor zwei Monaten ist klar, dass die gefeierte RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt in Australien stattfinden kann. Die Verantwortlichen sagen die beliebte Sendung allerdings nicht komplett ab, sondern suchen nach neuen Wegen für das Erfolgsformat. Inzwischen ist klar, dass das eine Art Ersatz-Lager unter allen notwendigen Hygienebedingungen innerhalb Deutschlands aufgeschlagen wird und als "Holt mich ein Star - Die große Dschungelshow" ins Rennen geht.

Das passiert ab dem 15. Januar um 20.15 Uhr täglich live, und neben den Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich wird mit Dr. Bob sogar noch ein weiteres altbekanntes Gesicht mit dabei sein. Der Dschungel-Arzt soll eigenes für die Sendung aus seiner Heimat Australien eingeflogen werden. Und bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" werden in 15 Folgen der erste Kandidat für die 15. Staffel gesucht, die 2022 startet. Dann hoffentlich wieder in Australien.

"Scharfzüngig und pointiert"

Wer dabei ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Aber: "Scharfzüngig und pointiert wie eh und je präsentieren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich das Geschehen rund um die Bewerber, die auch von Dr. Bob genau unter die Lupe genommen werden. In den Live-Shows wird dabei mit Studiogästen auch auf die Highlights der vergangenen 14 Staffeln zurückgeblickt", verspricht der Sender weiter.

Zunächst plante RTL, das Dschungelcamp in Wales stattfinden zu lassen. Bereits das britische Pendant "I'm A Celebrity… Get Me Out Of Here!" des Senders ITV 1 wird in seiner 20. Staffel statt aus dem australischen Dschungel im Vereinigten Königreich produziert.

Wer sich schon einmal auf das große TV-Event einstimmen möchte, kann das bei TVNOW tun. Dort gibt es nämlich die Staffeln 8 bis 14 noch einmal zum Nachschauen.