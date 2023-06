Wegen jahrelanger Streitigkeiten zwischen ihm und Vin Diesel scheint eine Fortsetzung bei "Fast & Furious" lange unmöglich: Doch nun kehrt Actionstar Dwayne Johnson als "Luke Hobbs" ans Set zurück. Die Differenzen seien beigelegt, bestätigt er.

Nach seiner umjubelten Rückkehr in einer Abspannszene von "Fast & Furious 10" steht jetzt fest, dass Superstar Dwayne Johnson seinen eigenen neuen "Fast & Furious"-Film erhalten wird. Das gab "The Rock" selbst in sozialen Netzwerken mit den Worten "Luke Hobbs wird zum 'Fast and Furious'-Franchise zurückkehren" bekannt. Laut dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" hat das Filmstudio Universal zudem offiziell einen weiteren, noch unbetitelten Teil der Erfolgs-Filmreihe mit Johnson in der Hauptrolle angekündigt.

Der neue "Fast & Furious"-Film, der sich bei Universal in der Entwicklung befindet, soll den erst am 17. Mai in den deutschen Kinos gestarteten "Fast & Furious 10" fortsetzen, und überleiten zum ebenfalls noch unbetitelten "Fast & Furious 11". Bei dem nun angekündigten Dwayne-Johnson-Film handelt es sich also nicht um eine Fortsetzung von "Hobbs & Shaw", dem 2019 erschienenen Spin-off-Film, in dem Johnson und Actionstar Jason Statham im Zentrum der Handlung standen.

Bemerkenswert ist diese Entwicklung besonders aufgrund der jahrelangen, in aller Öffentlichkeit ausgetragenen Differenzen zwischen Johnson und "Fast & Furious"-Boss Vin Diesel. So hatte Johnson etwa noch im Dezember 2021 erklärt, dass "keine Chance" für seine Rückkehr zum Erfolgs-Franchise bestehen würde - nur um in diesem Jahr für einen Kurzauftritt in "Fast & Furious 10" zurückzukehren.

Vin Diesel nicht mehr dabei

Wie "The Hollywood Reporter" von Insider-Quellen erfahren hat, werden wohl auch einige andere Stars der "Fast & Furious"-Filmreihe im nun angekündigten Dwayne-Johnson-Film auftreten - allerdings nicht Vin Diesel. Die beiden über einen so langen Zeitraum im Clinch liegenden Actionstars hätten laut dem US-Branchenblatt somit "einen Weg gefunden, sich hinter der Leinwand wiederzuvereinigen, aber nicht auf der Leinwand".

Für das Drehbuch des nun angekündigten Dwayne-Johnson-Films zeichnet mit Chris Morgan der Autor von "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" verantwortlich. Auch die Skripte zu "Fast & Furious 3-8" stammen aus Morgans Feder. Ein Startdatum steht derzeit noch nicht fest.