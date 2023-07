Randy Meisner ist tot. Der Mitbegründer der legendären Rockband Eagles war bekannt für seinen erstaunlichen Stimmumfang. Mit den Eagles wurde er 1998 sogar in die Rock and Roll Hall of Fame - eine Ruhmeshalle für einflussreiche Rock 'n' Roll-Musiker - aufgenommen.

Das Eagles-Gründungsmitglied Randy Meisner ist tot. Der frühere Bassist der legendären US-Rockband sei im Alter von 77 Jahren in Los Angeles gestorben, erklärten die Eagles am Donnerstag auf ihrer Website. "Randy war ein wesentlicher Bestandteil der Eagles und maßgeblich für den frühen Erfolg der Band", hieß es. Der Stimmumfang Meisners, der auch in der Band sang, sei "erstaunlich" gewesen - wie in der Ballade "Take It to the Limit" zu hören sei.

Der 1946 in Nebraska geborene Meisner starb den Angaben nach an den Komplikationen einer chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD).

Meisner hatte 1971 zusammen mit Glenn Frey (Gitarre), Don Henley (Schlagzeug) und Bernie Leadon (Gitarre) die Eagles gegründet. Er gehörte der Gruppe bis 1977 an. Laut Angaben der Band wirkte er an den Alben "Eagles" (1972), "Desperado" (1973), "On the Border" (1974), "One of these Nights" (1975) und "Hotel California" (1976) mit. Die Band prägte die sogenannte West Coast Music, eine vom Country geprägte, sehr melodische Stilrichtung des Rock.

Die Band spielte im Laufe der Jahrzehnte in unterschiedlichen Besetzungen. Meisner verließ die Band in den späten 70er Jahren. 1998 wurde Meisner mit den Eagles in die Rock and Roll Hall of Fame - eine Ruhmeshalle für einflussreiche Rock'n'Roll-Musiker - aufgenommen.