"Shape Of You" nicht abgekupfert Ed Sheeran gewinnt Prozess

Die Liste der Hits von Ed Sheeran ist lang. Doch sein bisher größter Gassenhauer ist mutmaßlich "Shape Of You". Ausgerechnet bei diesem Lied habe er abgekupfert, behaupteten zwei andere Songwriter. Doch der Vorwurf ist nun vom Tisch - und Sheeran sehr erleichtert.

Ed Sheeran kann aufatmen. Vor dem Londoner High Court ist ein Urheberrechtsprozess zu seinen Gunsten ausgegangen.

Der Songwriter Sami Switch, der auf den bürgerlichen Namen Sami Chokri hört, und sein Co-Writer Ross O'Donoghue hatten behauptet, Sheerans Song "Shape Of You" aus dem Jahr 2017 sei in Teilen von ihrem Lied "Oh Why" abgekupfert worden. Dementsprechend wollten die beiden an den Erlösen des weltweiten Nummer-1-Songs beteiligt werden.

Das Gericht kam jedoch zu einem anderen Urteil. Sheeran habe "weder absichtlich noch unbewusst" eine Hook aus dem Song kopiert, befand der Richter. Zwar gebe es Ähnlichkeiten bei beiden Liedern, aber auch "erhebliche Unterschiede".

"Ich bin ein Mensch"

Sheeran hatte während des Prozesses selbst ausgesagt. Im Zeugenstand hatte er sogar gesungen. Nach der Urteilsverkündung brachte er in einem unter anderem bei Twitter veröffentlichten Video seine Erleichterung zum Ausdruck.

"Ich hoffe, dass mit diesem Urteil unbegründete Ansprüche wie dieser künftig vermieden werden können", erklärt der 31-Jährige in dem Clip. Zudem macht er keinen Hehl daraus, dass ihm der Prozess nahe gegangen sei. "Ich bin kein Unternehmen, ich bin ein Mensch", sagt Sheeran und ergänzt: "Ich bin ein Vater, ich bin ein Ehemann, ich bin ein Sohn. Klagen sind keine angenehme Erfahrung."

Nach mehreren Jahren im Musikgeschäft hatte Ed Sheeran 2011 seinen großen Durchbruch gefeiert. Sein Song "The A Team" und sein Album "+" wurden zu einem internationalen Erfolg. Inzwischen ist der Brite einer der erfolgreichsten Popstars auf der ganzen Welt. "Shape Of You" belegte in zahlreichen Ländern - darunter Deutschland, Großbritannien und die USA - Platz eins der Charts. Lieder wie "Perfect", "Bad Habits" und "Shivers" zählen ebenfalls zum Repertoire der Hit-Maschine.