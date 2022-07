Heidi Klum und Tom Kaulitz machen gerade Urlaub in den Bergen. Das Wetter spielt mit, und so wird viel in der Sonne gebadet. Dabei gelingt der 49-Jährigen ein spezieller Schnappschuss ihres Liebsten. Dann legt sie mit einem freizügigen Foto von sich selbst noch einmal nach.

Heidi Klum ist seit jeher für ihre Freizügigkeit bekannt. Doch jetzt musste ihr Ehemann Tom Kaulitz dran glauben. Via Instagram veröffentlichte Klum einen Schnappschuss von ihrem Liebsten. Der wurde offenbar heimlich abgelichtet, als er gerade auf einer Liege in der Sonne schläft. Dabei ist er vollkommen nackt und verdeckt seine Scham nur durch ein Handtuch.

Klum will ihre Fans an dem für sie leckeren Anblick teilhaben lassen. Sie leckt sich zu dem Foto genüsslich über die Lippen und schreibt: "Hot girl Summer!"

Wenige Stunden später zeigt sich die 49-Jährige selbst fast nackt. Nur mit einem knappen, roten Höschen bekleidet steht sie vor einem Alpenpanorama und schreibt dazu: "Junge, es ist heiß." Ihre Brüste sind nur von ihren Haaren bedeckt.

Klum und Kaulitz befinden sich seit einigen Tagen in den Bergen und lassen ihre Fans immer wieder daran teilhaben. So veröffentlichte Klum unter anderem ein kurzes Video beim Wandern, wie die beiden zufällig ein paar Kühen begegnen.

Zuvor postete Klum bereits weitere Aufnahmen aus den Alpen. Darunter ein weiteres Video, dass Tom Kaulitz beim Melken einer Kuh zeigt. Den wenige Sekunden langen Clip kommentierte die Model-Mama mit den Worten "Er kann einfach alles". Kaulitz selbst nennt sich mit einem Lächeln im Gesicht ein "Naturtalent".