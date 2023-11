Vor drei Wochen verletzt sich Superstar Neymar bei einem Fußballspiel schwer. Doch diese Nachricht dürfte ihn nicht minder schocken: Einbrecher dringen bei den Eltern seiner Freundin ein und überwältigen das Paar. Womöglich führten sie sogar noch Schlimmeres im Schilde.

Es mutet wie die Geschichte eines Thrillers an, hat sich aber brasilianischen Medienberichten zufolge am Dienstag genau so zugetragen: In der Metropolregion von Sao Paolo verschafften sich Einbrecher Zutritt zum Elternhaus des Models Bruna Biancardi, das seit knapp zwei Jahren mit Fußball-Superstar Neymar liiert ist. Dort sollen sie die Eltern der 28-Jährigen überwältigt, gefesselt, geknebelt und eingesperrt haben. Schließlich, so heißt es, seien sie mit einiger Beute geflohen.

Eigentlich klingt diese Geschichte vom Überfall auf Neymars mögliche Schwiegereltern in spe schon erschreckend genug. Dennoch wird gemutmaßt, die Täter hätten vielleicht noch ein ganz anderes Ziel verfolgt: die Entführung der gerade einmal einen Monat alten Tochter Biancardis und des Fußballers.

So wird berichtet, die Einbrecher hätten immer wieder gefragt, wo das Kind namens Mavie sei. Tatsächlich hätten sich Neymar, Biancardi und ihre Tochter wenige Stunden vor dem Überfall noch in dem Haus aufgehalten, um im Kreis der Familie die ersten vier Wochen Mavies auf der Erde zu feiern, heißt es in den brasilianischen Medien weiter.

Erster Verdächtiger verhaftet

Die Behörden in Sao Paolo bestätigten, dass drei bewaffnete Männer das Anwesen von Biancardis Eltern "betreten und ein 50- und 52-jähriges Opfer überwältigt" hätten. "Die Verdächtigen stahlen Taschen, Uhren und Schmuck", wurde zudem mitgeteilt. Die mutmaßlichen Täter seien allerdings nicht weit gekommen: "Ein 20-jähriger Mann wurde verhaftet. Der zweite Einbrecher wurde bereits identifiziert. Dies wird auch beim dritten versucht, ebenso wie die Verhaftung beider." Bei dem bereits verhafteten Mann soll es sich um eine Person aus der unmittelbaren Nachbarschaft des überfallenen Ehepaars handeln.

Auch Biancardi selbst berichtete auf ihrer Instagram-Seite inzwischen über den Überfall. "Heute Morgen wurde bei mir zu Hause eingebrochen und meine Eltern wurden als Geiseln genommen", schrieb sie in einer Story. Sie wolle jedoch Freunde, Familie und Follower beruhigen: Sie, Mavie und auch ihre Schwester lebten nicht mehr dort und seien zum Zeitpunkt des Einbruchs auch nicht anwesend gewesen. "Materielle Dinge können wir wiedererlangen. Das Wichtigste ist, dass es allen gut geht und die Beteiligten gefunden werden", erklärte Biancardi.

Ein "schlechter Tag"

Auch Neymar ging in einer Instagram-Story oberflächlich auf die Geschehnisse ein. Es sei ein "schlechter Tag mit zwei sehr schlechten Nachrichten", merkte er dort an. Zum einen sei ein Freund von ihm gestorben. Zum anderen habe es "einen Angriff auf Brunas Eltern" gegeben. Zum Glück gehe es den beiden aber gut, stellte der 31-Jährige fest.

Nicht ganz so gut dürfte es hingegen ihm selbst nach wie vor gehen. Neymar verletzte sich vor drei Wochen bei einem Fußball-Länderspiel Brasiliens gegen Uruguay schwer. Er zog sich einen Kreuzband- und Meniskusriss im linken Knie zu und muss monatelang pausieren.