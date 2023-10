Neymar ist lange Zeit eines der großen Versprechen des Weltfußballs. Doch bei Barcelona und auch Paris Saint-Germain lastet immer ein Makel auf ihm. Ihm wird Schauspielerei vorgeworfen. Dabei wird er auf dem Platz häufig hart attackiert. Mit 31 zieht der Hoffnungsträger von Al-Hilal sich nun einen Kreuzbandriss zu.

Fußball-Star Neymar hat sich bei der 0:2-Niederlage Brasiliens im WM-Qualifikationsspiel in Uruguay das vordere Kreuzband sowie den Meniskus im linken Knie gerissen. Das ergaben Untersuchungen am Mittwoch, wie der brasilianische Verband (CBF) mitteilte. Demnach muss sich der 31 Jahre alte Neymar einer Operation unterziehen und fällt damit bis auf Weiteres auch für seinen Klub Al-Hilal in Saudi-Arabiens Liga aus.

Neymar könnte frühestens zur Copa América im kommenden Sommer zurück sein, berichtete der US-Sender ESPN unter Berufung auf Quellen beim brasilianischen Verband. Das Turnier wird als Testlauf für die Weltmeisterschaft 2026 in den Vereinigten Staaten ausgetragen werden.

Auf Instagram meldete sich der Unglücksrabe zu Wort. Er fühle sich "stark", benötige jedoch viel Unterstützung für das angestrebte Comeback. "Es ist ein sehr trauriger Moment, der schlimmste", schrieb Neymar und erinnerte sich an seine Verletzung aus dem Frühjahr. Da hatte er sich im Februar beim Spiel mit Paris Saint-Germain gegen Lille eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen und war erst im Sommer wieder bereit.

"Ich weiß, dass ich stark bin. Doch diesmal werde ich meine Familie und meine Freunde noch mehr brauchen. Es ist nie einfach, mit einer Verletzung und einer OP umzugehen", schrieb er: "Nach vier Monaten Kampf ums Comeback, geht es jetzt wieder alles von vorne los."

Brasiliens Verband sichert Neymar Unterstützung zu

Kurz nach dem ersten Gegentreffer hatte sich Neymar beim 0:2 (0:1) gegen Uruguay am Dienstagabend vor der Halbzeit die schwere Verletzung zugezogen, als er nach einem Laufduell mit Uruguays Nicolás De La Cruz mit seinem linken Bein falsch aufkam. Als er vom Platz gefahren wurde, verbarg Neymar sein Gesicht unter beiden Händen, das Stadion in Montevideo verließ er später auf Krücken.

CBF-Präsident Ednaldo Rodrigues sicherte der Nummer 10 der Seleção seine Unterstützung zu: "Der brasilianische und der Weltfußball brauchen Neymar gesund und erholt, denn der Fußball ist glücklicher, wenn er auf dem Platz steht", sagte Rodrigues.

Brasilien konnte die Partie nach Neymars Auswechslung nicht mehr drehen. Im zweiten Spiel in Serie blieb der fünfmalige Weltmeister somit ohne Erfolg. Zuletzt hatte es nur zu einem 1:1 gegen Venezuela gereicht, Neymar hatte sich danach für seine Leistung deutliche Kritik gefallen lassen müssen. Neymar hat bislang 79 Treffer in 129 Spielen für die Seleção erzielt. Nach seinem Wechsel zu Al-Hilal ist er mit einem Jahresverdienst von 106 Millionen Euro laut Forbes der drittbestbezahlte Fußballer der Welt. Diese Summe setzt sich aus Gehalt und Werbeeinnahmen zusammen.