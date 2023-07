Sylvie Meis in Berlin bei der "Barbie"-Premiere.

Sylvie Meis hat eine Vorliebe für teure Designer-Handtaschen. Davon haben offenbar auch Kriminelle Wind bekommen. Einbrecher verschaffen sich auf gewiefte Art Zugang zur Hamburger Wohnung der Moderatorin und machen reiche Beute.

In die Hamburger Wohnung der Moderatorin Sylvie Meis wurde eingebrochen. Das berichten mehrere Medien, darunter das "Hamburger Abendblatt". Die Einbrecher sollen dabei sehr gewieft vorgegangen sein. Dem Bericht zufolge sollen sie ein Baugerüst eines Nachbarhauses genutzt haben, um auf das Dach zu gelangen. Anschließend hätten sie vermutlich eine Leiter genutzt, um über die Mauer in Meis' Eppendorfer Wohnung zu gelangen, während die 45-Jährige gerade im Urlaub auf Ibiza weilte, heißt es.

Über ein Oberlicht seien die Einbrecher dann direkt in das Ankleidezimmer der Fashion-Liebhaberin gelangt und machten dort fette Beute. Laut dem "Abendblatt" sollen sie Handtaschen und Schmuck in Wert von 800.000 Euro mitgehen haben lassen. Der Großteil der Handtaschen stammt demnach von der Pariser Luxusmarke Hermès. Wie das "Hamburger Abendblatt" schreibt, sollen etwa zwei Dutzend dieser Designertaschen entwendet worden sein. Die Tat sei am vergangenen Freitag entdeckt worden. Dass sich die Moderatorin gerade nicht zu Hause aufhält, könnten die Diebe durch Posts auf ihrem Instagram-Account abgeleitet haben.

In einem Youtube-Video aus 2021 gibt Meis Einblick in ihr Ankleidezimmer. Dort gibt sie sich als absoluten Taschen-Fan zu erkennen und Modelle von Hermès und Chanel gehören laut ihrer eigenen Aussage zu ihren Favoriten.

Das Landeskriminalamt habe die Ermittlungen zu einem Wohnungseinbruch aufgenommen, "bei dem der oder die unbekannten Täter insbesondere hochwertige Handtaschen erbeutet haben", erklärte die Polizei gegenüber RTL.