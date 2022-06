Ob es um Tesla geht, SpaceX oder Twitter - Elon Musk ist für viele Schlagzeilen gut. Auch sein Privatleben mit wechselnden Partnerinnen und insgesamt sieben Sprösslingen ist turbulent. Eines seiner Kinder zeigt ihm nun jedoch die kalte Schulter.

Bei den Unternehmen und Wirtschaftsprojekten, bei denen Elon Musk seine Finger im Spiel hat, kann man schon mal durcheinanderkommen. Bei seinem Privatleben ist das allerdings nicht viel anders. Aktuell führt er wohl so etwas wie eine On-Off-Beziehung mit Sängerin Grimes. Hinter dem 50-Jährigen liegen aber unter anderem auch schon eine Affäre mit Amber Heard und drei Ehen mit zwei Frauen.

So war Musk von 2000 bis 2008 mit der kanadischen Schriftstellerin Justine Wilson verheiratet. Aus dieser Ehe gingen sechs Kinder hervor - allesamt Jungen. Der erste Sohn starb jedoch am plötzlichen Kindstod. Die anderen fünf Söhne kamen als Zwillinge beziehungsweise Drillinge zur Welt.

2010 gab Musk der britischen Schauspielerin Talulah Riley das Jawort. 2012 folgte die Scheidung, jedoch nur, um ein Jahr später erneut zu heiraten. 2014 sollte abermals Schluss sein, doch wurde die Scheidung rückgängig gemacht, bevor 2016 die kinderlose Ehe dann wirklich endgültig in die Brüche ging.

Mit Grimes kam Musk 2018 zusammen. Mit ihr hat er mittlerweile einen weiteren Sohn und eine Tochter. Ob die beiden aber tatsächlich ein Paar sind, entscheidet sich offenbar von Tag zu Tag neu. "Es gibt kein richtiges Wort dafür. Ich würde ihn wahrscheinlich als meinen Partner bezeichnen, aber wir sind sehr wechselhaft", sagte Grimes etwa im März in einem Interview mit "Vanity Fair". Mit anderen Worten: Der Beziehungsstatus ist kompliziert.

Neues Geschlecht, anderer Name

Vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, wenn nun von Musks 18-jähriger Tochter die Rede ist. Bei ihr handelt es sich um eines der Kinder aus der Ehe des Unternehmers mit Justine Wilson. Der frühere Xavier Alexander Musk hat erklärt, transgender zu sein und bei Gericht beantragt, sein Geschlecht von männlich auf weiblich umzuändern. Das geht aus Dokumenten hervor, aus denen die Nachrichtenagentur Reuters zitiert.

Doch nicht nur das. Die 18-Jährige will demnach auch einen neuen Namen durchsetzen. "Ich möchte in keiner Weise, Art oder Form mehr mit meinem biologischen Vater leben oder in Verbindung gebracht werden", erklärt sie laut Reuters ihren Wunsch nach einem kompletten Bruch mit Elon Musk. Der entsprechende Antrag sei bereits im April bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht worden.

Wie die junge Frau künftig heißen möchte, könne nicht berichtet werden, erklärt Reuters. In den der Agentur vorliegenden Dokumenten sei der Name geschwärzt. Auch gebe es keine Informationen darüber, was zu dem Zerwürfnis des Kindes mit seinem Vater geführt habe. Weder Musk selbst, noch seine Anwälte oder Unternehmenssprecher seien zu einem Statement bereit gewesen.

Gleichwohl verweist Reuters auf eine interessante Koinzidenz: Im Mai, also nur kurz nach der beantragten Geschlechtsumwandlung und Namensänderung, bekundete Elon Musk seine Sympathie für die republikanische Partei. Diese setzt sich auch dafür ein, die Transgender-Rechte in den USA zu beschränken.