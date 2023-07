Nach dem letzten Konzert seiner Abschiedstournee äußert sich Elton John auf Instagram. Er nennt seinen Auftritt in Stockholm "magisch" und bedankt sich bei den Fans. So richtig begreifen kann er das Ende des Tour-Lebens aber noch nicht.

Musiker Elton John braucht nach eigenen Angaben selbst noch etwas Zeit, um das Ende seiner Abschiedstournee zu verarbeiten. Der Brite hatte am Wochenende in Stockholm das letzte Konzert seiner "Farewell Yellow Brick Road"-Tour gegeben. "Samstagabend war magisch", hieß es nun in einem Post auf der Instagram-Seite des 76-Jährigen. Er glaube, dass es noch eine Weile dauern werde, bis er begreife, dass er tatsächlich mit dem Touren aufhöre, so John.

"Ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich euch alle vermissen werde, und wie demütig mich eure Unterstützung gemacht hat - das wird für immer bei mir bleiben", schrieb der Musiker, der für Lieder wie "Rocket Man", "Tiny Dancer", "Candle in the Wind" und "I'm Still Standing" bekannt ist. Er hatte angekündigt, in Zukunft mehr Zeit für seine Familie haben zu wollen.

Seine Abschiedstournee hatte mehrere Jahre gedauert. Er habe bei Beginn der Konzertreihe 2018 in "seinen wildesten Träumen" nicht die Drehungen und Wendungen, die Hochs und Tiefs der folgenden fünf Jahre vorhersehen können, hieß es in Johns Statement.

Die Tournee war unter anderem wegen der Corona-Pandemie und einer Hüftverletzung nach einem Sturz des Musikers im Jahr 2021 mehrmals unterbrochen worden. "Und jeden Schritt des Weges waren meine Fans für mich da", hieß es nun in seinem Post. "Ihr habt zu mir gehalten, ihr habt mich unterstützt, ihr seid geduldig gewesen und ihr seid zu jeder einzelnen letzten Show gekommen."