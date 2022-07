Wegen des Geldes müsste Moderator Elton wohl (noch) nicht mit dem Dschungelcamp liebäugeln. Dennoch wäre er tatsächlich bei einer der nächsten Ausgaben gern mit von der Partie. Und das als Kandidat wohlgemerkt, auch wenn ihm das "Ärger" einbringt.

Elton zählt sicher auch zu den Moderatoren, die man sich an der Seite von Sonja Zietlow im Dschungelcamp gut vorstellen könnte. Doch diese Personalfrage ist ja nun bereits anderweitig entschieden. Nachdem Daniel Hartwich seinen Moderationsposten bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" freiwillig an den Nagel gehängt hat, tritt ab kommenden Jahr Jan Köppen in seine Fußstapfen als Lästerbacke der Nation.

Doch ohnehin scheint Elton gar nicht so scharf auf einen Platz im kuscheligen Baumhaus zu sein. Dennoch rumort in ihm ein Verlangen nach dem Dschungelcamp - und zwar als Kandidat, wie er in einem Fragerunden-Livestream auf Instagram ausgeplaudert hat.

"Ich bin ungern Kandidat", weist der 51-Jährige zwar zunächst die Frage, welche Show-Teilnahme ihn denn mal reizen würde, zurück. Doch schon kurz darauf verrät er dann doch, welches "Guilty Pleasure" ihn umtreibt.

"Ich kann ja nichts"

"Wenn ich jetzt schon wieder sage, ich würde gern ins Dschungelcamp gehen, kriege ich wieder Ärger", erklärt Elton mit einem Lachen. Tatsächlich habe er schon längere Diskussionen darüber geführt, was im Falle seiner Teilnahme passieren würde. Aber: "Ich habe da sehr, sehr Bock drauf", so Elton.

Zwar rieten ihm alle davon ab, er jedoch denke sich: "Wenn nicht jetzt, wann dann? Weil jetzt habe ich da Bock drauf. Später muss ich da vielleicht rein in ein paar Jahren, weil ich kann ja nichts."

Finanzielle Gründe dürften es wohl tatsächlich nicht sein, die ihn mit der Dschungel-Show liebäugeln lassen. Vor allem bei ProSieben, wo er seit Kurzem mit "Blamieren oder kassieren XL" eine neue eigene Show moderiert, ist er nach wie vor gut im Geschäft. Doch schon in der Vergangenheit waren ja bei weitem nicht alle Promis abgebrannt, die die Herausforderung im Camp gesucht haben. Oder glaubt vielleicht jemand, Thorsten Legat hätte es nötig gehabt? In diesem Sinne: Bitte, bitte, komm doch, lieber Elton, und gib uns Kasalla!