Sie war süchtig nach Alkohol und daraus macht Jenny Elvers auch schon lange kein Geheimnis mehr. Wenn es darum geht, die Krankheit zu beschreiben, nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Nun jedoch verrät sie, wie knapp sie als Süchtige dem Tod entging.

Schauspielerin Jenny Elvers hat schon öfter offen über ihren Kampf gegen die Alkoholsucht gesprochen. Doch wie schlimm es wirklich um sie stand, verriet die 47-Jährige erst jetzt: "Der Alkohol hätte mich fast umgebracht", sagt sie im Interview mit dem Magazin "Bunte".

Vor sieben Jahren hätten ihr die Ärzte deutlich gesagt: "Frau Elvers, wenn sie weitertrinken, sind Sie in zwei Monaten tot", erklärt die 47-Jährige, die ihre Alkoholsucht danach öffentlich machte. Seitdem hat sie ihre Abhängigkeit mit mehreren Therapien bekämpft und auch überwunden. Rückfällig ist sie laut eigener Aussage nicht mehr geworden.

"Fühle mich absolut frei"

Der Weg sei aber durchaus schwer für sie gewesen. Sie habe einige Zeit gebraucht, um ihren Alltag wieder ohne Alkohol zu bewältigen. "Ich musste mich komplett neu orientieren. Es ist ja leider so, dass in unserer Gesellschaft ein netter Abend stets mit Alkohol in Verbindung gebracht wird", gesteht Elvers. Mittlerweile lebe sie ein gesundes und aktives Leben: "Heute mache ich Leistungssport, trainiere Eiskunstlauf, jogge, mache Yoga."

Auch sonst geht es Elvers nach eigenen Angaben so gut, wie lange nicht mehr. Sie sei seit Langem das erste Mal wieder Single und glücklich damit: "Ich war gern verheiratet und genoss es, in einer festen Beziehung zu sein. Aber nun, so ganz ohne Mann, fühle ich mich absolut frei. Ein herrliches Gefühl", so Elvers.

Im Juni hatte Elvers noch stolz ihren neuen Freund, ein zwölf Jahre jüngeres Model, präsentiert. Aus der Liebe wurde offenbar nichts. Von 2003 bis 2014 war sie mit ihrem Manager Goetz Elbertzhagen verheiratet. Es folgte eine Verlobung mit dem Unternehmer Steffen von der Beeck, doch von ihm trennte sich Elvers 2017 wieder. Aber auch wenn sie gerade ihr Single-Leben genießt, die ein oder andere Liebschaft wird die Zukunft sicher noch bereithalten.