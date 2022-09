Derzeit ranken sich einige Gerüchte um das Liebesleben von Emily Ratajkowski. Das Model soll immerhin Brad Pitt daten. In den sozialen Medien aber präsentiert sich die 31-Jährige gerade mal wieder solo und genießt am Strand Bier, Granatapfel und Sardinen.

Promis sind es gewohnt, dass sich die Öffentlichkeit für ihr Liebesleben interessiert. So liegt der Fokus vieler Fans gerade auf dem Datingverhalten von Schauspieler Brad Pitt und Model Emily Ratajkowski, die laut einem Bericht des US-Magazins "People" zuletzt angeblich viel Zeit miteinander verbracht haben. Das behauptete dort schon im Juli eine nicht näher benannte Quelle. Von einer Beziehung wurde seinerzeit noch nicht gesprochen, doch könnte sich das inzwischen natürlich geändert haben.

"Es wird gemunkelt, dass Brad Pitt eine neue Frau in seinem Leben hat. Ich habe zufällig einen Koch eines sehr noblen Pariser Restaurants getroffen, der mir erzählte, dass Brad kürzlich in einem privaten Raum mit dem Model zu Abend gegessen hat", behauptet jetzt der anonyme Instagram-Account "Deuxmoi", der immer wieder Gerüchte über Stars veröffentlicht, bei Reddit. Die zwei sollen demnach Stunden in dem Séparée der Lokalität verbracht haben. Auch in New York hätten sie jetzt ein romantisches Dinner genossen. Zumindest sei Pitt dort mit einer brünetten Frau gesichtet worden.

Urlaub auf Mallorca?

Fest steht, dass Emily Ratajkowski Anfang September die Scheidung von Ehemann Sebastian Bear-McClard einreichte und sich seither als Single präsentiert. So ist sie auch auf ihren neuesten Fotos allein zu sehen, und das im Bikini beim Sonnenbaden. Einzig weitere Strandbesucher sind im Hintergrund zu sehen.

Auf den Bildern trägt die 31-Jährige eine große Gucci-Sonnenbrille, Creolen und einen Cowboy-Strohhut. Auf dem zweiten Foto genießt sie ein San Miguel aus der Dose, das dritte zeigte ihre ungewöhnlichen Strand-Snacks: jenes spanische Bier, einen Granatapfel und Sardinen. Abschließend gibt es dann noch zwei weitere Schnappschüsse des Models zu bewundern.

Wo die Fotos entstanden sind, ist unklar und auch, wer sie geschossen hat. Einige ihrer fast 30 Millionen Instagram-Follower glauben allerdings, anhand der Biersorte und den Felsen im Hintergrund die Baleareninsel Mallorca identifiziert zu haben.