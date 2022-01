Dass der Ex-Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, im "Tagesthemen"-Interview Moderatorin Caren Miosga mit deren Kollegin Marietta Slomka verwechselt, sorgt für Schmunzeln. Nun meldet sich der 75-Jährige zu seinem Fauxpas zu Wort und bittet um Verzeihung.

Beinahe 50 Jahre lang ist Wolfgang Ischinger schon im politischen Geschäft. Er war Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Botschafter und zuletzt Chef der regelmäßig tagenden Münchner Sicherheitskonferenz. In diesen Funktionen hat er sicherlich schon so manche Turbulenzen miterlebt. Doch nun wurde es um den 75-Jährigen selbst mal eben turbulent.

Der Grund: eine Verwechslung von Moderatorin Caren Miosga in einem Interview zum derzeitigen Ukraine-Konflikt in den "Tagesthemen". So sprach Ischinger die ARD-Journalistin am Montagabend mehrfach mit dem Namen ihrer Kollegin Marietta Slomka vom "heute-journal" im ZDF an. Miosga reagierte darauf souverän und mit Humor. Nur einmal korrigierte sie ihren Gesprächsgast mit einem Lächeln. "Miosga heiß ich", sagte sie da. Und: "Macht nichts."

"Ich weiß, ich weiß"

Den Rummel um seinen Fauxpas hat auch Ischinger zur Kenntnis genommen. So meldete er sich nur kurz nach Ausstrahlung der "Tagesthemen" auf Twitter zu Wort. Sein Tweet bietet den Ansatz für eine Erklärung des Missgeschicks, beinhaltet aber auch die ernsthafte Bitte um Verzeihung.

"Ich weiß, ich weiß. Darf nicht passieren. Eigentlich auch dann nicht, wenn man nur die Kamera, nicht aber das Gegenüber sieht und der Ton so ist, dass man die Fragen nur andeutungsweise versteht", rechtfertigt sich Ischinger zunächst, um dann jedoch anzufügen: "Entschuldigung, verehrte Frau Miosga! Es tut mir sehr leid!"

2017 wurden Peter Kloeppel, Caren Miosga und Marietta Slomka (v.l.n.r.) gemeinsam ausgezeichnet. (Foto: picture alliance / Christian Charisius/dpa Pool/dpa)

Die 52-Jährige dürfte ihm die Verwechslung unterdessen längst verziehen haben. Schließlich wurden dadurch sie und die "Tagesthemen" mal wieder selbst zur Nachricht.

Zu Kollegin Slomka pflegt sie ohnehin ein entspanntes Verhältnis. So teilten sich die beiden schon mehrfach einen roten Teppich - etwa 2017, als sie gemeinsam mit "RTL Aktuell"-Chefmoderator Peter Kloeppel mit der Goldenen Kamera für die "Beste Information" ausgezeichnet wurden.