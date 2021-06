Die Meldung, dass Loris Karius und Sophia Thomalla von nun an getrennte Wege gehen, platzt herein wie eine Bombe. Und wer den Schaden hat, braucht für den Spott bekanntlich nicht zu sorgen. So muss vor allem der Fußball-Torwart nun mit der Häme im Netz leben.

Die Bilder sind eindeutig: Fußball-Torwart Loris Karius turtelt auf einem Boot vor Mykonos mit einer Frau herum, die ganz eindeutig nicht seine eigentliche Freundin Sophia Thomalla ist.

Das bleibt nicht ohne Konsequenzen. Thomalla zieht unmittelbar den Stecker und erklärt, sie und der 27-Jährige seien fortan "getrennte Leute". Und Karius sieht sich sogar zu einer öffentlichen Entschuldigung genötigt. Er und Thomalla hätten sich "schon länger auseinandergelebt", erklärt er. "Dass es nun so auseinandergeht, das tut mir leid."

Dies bewahrt ihn jedoch nicht vor Spott und Häme im Netz. Kein Wunder, schließlich dürfte ihn so mancher beneidet haben, seit er Anfang 2019 eine Beziehung mit Thomalla eingegangen war.

So lästert etwa eine Nutzerin bei Twitter: "Loris Karius ist echt der schlechteste Torwart Deutschlands. Der kann nicht mal Sophia Thomalla halten. "

Ein anderer wiederum erklärt scherzhaft: "Da schießt er einfach die Thomalla ab. Das können nur die Besten."

Und ein Dritter kann sich einen Scherz, der auf das frühere Puppenfilm-Duo "Karius und Baktus" Bezug nimmt, nicht verkneifen: "Einmalige Chance, jetzt endlich mit Baktus anzubandeln", spottet er.

Tatsächlich lief es sportlich zuletzt für den vom FC Liverpool an Union Berlin ausgeliehenen Fußballer nicht ganz so toll. An der Spree hütete er zumeist lediglich die Ersatzbank. Inzwischen ist er wieder nach England zurückgekehrt.

Aber vielleicht hat er ja nun wirklich zumindest eine neue große Liebe gefunden. Und sollte es womöglich doch nicht laufen, dann hätte er ja immer noch die Chance, sich bei "Are You The One" zu bewerben. Die Datingshow auf RTL und TVNOW wird seit Anfang 2021 von Sophia Thomalla moderiert.