"Yes, yes, yes" Erwartet Cheyenne Ochsenknecht ihr zweites Kind?

Bei Cheyenne Ochsenknecht scheint es gerade Schlag auf Schlag zu gehen. Ihre Tochter Mavie ist erst ein Jahr alt, ihre Hochzeit liegt nur wenige Monate zurück und nun soll auch schon ihr zweites Kind unterwegs sein. Oder handelt es sich bei den Baby-Nachrichten um Fake-News?

Fakt ist: Gegen ein zweites Kind hätte Cheyenne Ochsenknecht wohl nichts einzuwenden. Jedenfalls beantwortete sie die Frage, ob weiterer Nachwuchs in Planung sei, erst vor wenigen Tagen in einer Instagram-Story so: "Yes, yes, yes." Und die 22-Jährige ergänzte: "Es passiert, wenn es passiert. Aber wir arbeiten jetzt nicht kontinuierlich dran."

Glaubt man aktuellen Medienberichten, dann ist der Zeitpunkt, an dem "es passiert", nun doch sehr rasch eingetreten. So berichtet etwa die "Bild"-Zeitung, Ochsenknecht sei schwanger. "Es ist ein Wunschkind. Die ganze Familie freut sich sehr. Ihr geht es gut, die Schwangerschaft verläuft bislang ohne Probleme", zitiert das Blatt einen namentlich nicht genannten Insider.

Noch wasserdichter sollten die RTL-Informationen zu der Schwangerschaft sein. Schließlich bestätigte dem Sender gegenüber sogar Ochsenknechts Management die Baby-News.

"Überhaupt gar nichts offiziell bestätigt"

Nur die Schauspieler-Tochter selbst ziert sich offenbar noch, die Schwangerschaft publik zu machen. Oder spielt sie hier mit den Medien gar ein Verwirrspiel? In ihrer Instagram-Story postete Ochsenknecht jedenfalls inzwischen die Zeilen: "Nur zur Info: Ich habe gegenüber dem Fernsehen oder den Zeitungen überhaupt gar nichts offiziell bestätigt. Weder Nino noch ich." Das Ganze garnierte sie unter anderem auch noch mit einem lachenden Emoji.

Nino, das ist Nino Sifkovits, der Vater ihrer Tochter Mavie, die im März 2021 zur Welt gekommen war. Erst vor wenigen Monaten, im August, gab Ochsenknecht dem 25-Jährigen das Jawort.

Ja, was stimmt denn nun? Ochsenknecht wird sicher bald für Aufklärung sorgen. Spätestens, wenn im Januar die neue Staffel von "Diese Ochsenknechts" auf der Pay-TV-Plattform Sky zu sehen sein wird. Der Wirbel um die Schwangerschaftsgerüchte ist dafür doch schon mal die beste Werbung.