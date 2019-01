Ozzy Osbourne muss die anstehenden Konzerte seiner "No More Tours 2"-Tournee durch Europa aus gesundheitlichen Gründen absagen. Das gibt der Altrocker auf Instagram bekannt. Es sind nicht die ersten Termine, die ausfallen.

Vier Konzerte hat Ozzy Osbourne bereits verschieben müssen, nun kommen weitere dazu. Wie bei einem Arztbesuch herauskam, ist der Black-Sabbath-Frontmann gesundheitlich so angeschlagen, dass er vorerst nicht auf die Bühne kann.

Osbourne ist an Grippe und Bronchitis erkrankt, offenbar so schwer, dass seine Ärzte befürchten, die Infektion könne sich zu einer Lungenentzündung entwickeln. Statt den Winter über durch Europa zu reisen, soll sich der 70-Jährige besser schonen. Das teilt er selbst seinen Fans jetzt in einem Post bei Instagram mit.

"Am Boden zerstört"

In dem Statement heißt es: "Ich bin völlig am Boden zerstört, weil ich die Europa-Konzerte meiner Tour verschieben muss. Es scheint so, dass seit Oktober alles, was ich anfasse, zu Scheiße geworden ist." Erst habe er die Infektion in seinem Daumen gehabt, jetzt kamen noch Grippe und Bronchitis hinzu, so der Sänger.

Er verspricht aber auch, dass die Tour, bei der die Band Judas Priest als Support-Act gebucht war, nachgeholt wird. Im September sollen neue Termine angesetzt werden. "Ich möchte mich bei all meinen Fans, die über die Jahre so treu waren, meiner Band, meiner Crew und bei Judas Priest entschuldigen, dass ich euch alle im Stich gelassen habe."

In Deutschland waren vier Konzerte geplant. Am 13. Februar sollte es in München losgehen, danach standen noch Frankfurt am Main, Hamburg und Berlin auf dem Tourplan.

Krank durch Maniküre

Bereits im Oktober musste Osbourne einige Konzerte absagen und sich stattdessen ein paar Tage lang im Cedars-Sinai-Krankenhaus in Los Angeles behandeln lassen. Er hatte sich eine lebensbedrohliche Infektion im rechten Daumen zugezogen.

Der Zeitung "The Daily Star" erklärte er später, dass wohl eine fehlerhaft durchgeführte Maniküre ihn beinahe das Leben gekostet hätte. Die Ärzte hätten ihm erklärt, dass die Infektion bereits in seinen Blutkreislauf gelangt war und er hätte sterben können.