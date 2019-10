Evelyn Burdecki kassiert gerade einen Shitstorm in den sozialen Medien. Die noch amtierende Dschungelkönigin hat ein Foto hochgeladen, das äußerst seltsame Proportionen zeigt. Hat da etwa jemand mit Photoshop nachgeholfen?

Hoppla, was ist denn da passiert? Auf einem Foto, das Evelyn Burdecki oben ohne im blauen Wasser eines Ozeans zeigt, hält sie sich die rechte Hand vor die linke Brust, um sie zu verdecken. Auffällig ist dabei nicht nur die plötzliche Größe der Oberweite.

"Nach 3 Wochen in einem fremden und abenteuerlichen Land muss ich jetzt noch schnell ein paar Ozeane erkunden!", schreibt die Blondine zu dem Foto. Dem genauen Betrachter entgeht nicht, dass nicht nur die Brust groß, sondern auch die Finger ungewöhnlich lang und unnatürlich krumm erscheinen. Kein Wunder also, dass in den Kommentaren gemunkelt wird, ob die schöne 31-Jährige womöglich mit einem Bildbearbeitungsprogramm nachgeholfen haben könnte.

"Vorbild für junge Mädchen"

Also hagelt es nicht nur Komplimente, Burdecki wird auch kritisiert. Immerhin sei sie als "Influencerin ein Vorbild für junge Mädchen", heißt es dort unter anderem. Vielleicht handelt es sich aber auch nur um eine optische Verzerrung durch die Bewegung des Wassers.

Auf Nachfrage von "Bild" gab Burdecki gewohnt unprätentiös zu, dass sie tatsächlich versucht hatte, ihr Brüste mit Photoshop zu bearbeiten: "Na, das hat ja geklappt! Ich glaube, ich mache jetzt mal einen Lehrgang! Lieber so ein Fail als eine missglückte Brust-OP, nach der Photoshop auch nichts mehr ausrichten kann." Gleichzeitig betonte sie, dass sie ihre "Milchtüten" möge - "auch wenn sie nicht mehr so frisch und knackig sind, wie noch mit 18."

Evelyn Burdecki wurde durch ihre Teilnahme an der RTL-Show "Der Bachelor" 2017 bekannt. Als Kandidatin von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" eroberte sie Anfang 2019 die Herzen der Zuschauer, die sie zur Dschungelkönigin wählten. Seither folgen ihr fast 500.000 Menschen bei Instagram, die sie immer wieder mit tiefen Einblicken erfreut.