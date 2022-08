Im Angesicht von "Mister Right" können schon auch mal der "Bachelorette" die Knie schwach werden. Doch mit erhöhtem Liebes-Puls hat es wohl nichts zu tun, dass Ex-Rosen-Verteilerin Melissa Damilia nun gleich zwei Mal hintereinander einen Schwächeanfall erleidet.

Zuerst die gute Nachricht: Bei Melissa Damilia ist schon wieder alles in Ordnung. Zwar fing sie wohl kein Verehrer auf, als ihr gleich zweimal hintereinander der Kreislauf zusammenbrach. Doch wenigstens eine Nachbarin war zugegen und kümmerte sich um die 26-Jährige.

"Ich wollte mir nur was zu trinken holen. Und dann wurde mir so schlecht, dann bin ich einfach zusammengeklappt", schildert Damilia in einer Instagram-Story ihren über 450.000 Followerinnen und Followern ihr gesundheitliches Schock-Erlebnis. Rund zehn Minuten sei sie nachts ohnmächtig in ihrer Küche gelegen, ehe sie wieder zu sich gekommen sei. Doch kurz darauf sei ihr auch schon ein zweites Mal das Bewusstsein weggebrochen.

"Es ist alles okay"

Woran es konkret lag, dass bei Damilia vorübergehend die Lichter ausgingen, wird sich womöglich nie mehr komplett klären lassen. "Es wurde alles gecheckt, es ist alles okay", sagt sie jedenfalls über ihren anschließenden Arztbesuch. "Außer, dass der Blutdruck zu niedrig ist", fügt sie noch an, was ihre Schwächeanfälle dann vielleicht doch ausgelöst haben könnte.

Sie brauche nun einfach mal eine Pause, stellt Damilia klar. "Ich muss meinem Körper jetzt ein bisschen Ruhe gönnen." Vielleicht hat sie sich ja bei ihrer Vorbereitung auf die neue RTLzwei-Show "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" etwas zu sehr verausgabt. Es heißt, sie habe wochenlang trainiert, um in der Sendung eine gute Figur zu machen.

Oder steckt ihr doch noch die Trennung von Leander Sacher in den Knochen? Vor wenigen Monaten ging nämlich ihre Beziehung mit dem 24-Jährigen in die Brüche. Sacher hatte 2020 die letzte Rose von Damilia überreicht bekommen. Damals mimte sie die "Bachelorette" in der gleichnamigen RTL-Show.