"Girl You Know It's True" schmettern 1988 Fabrice Morvan und Robert Pilatus alias Milli Vanilli. Scheinbar zumindest. Wahr ist jedoch vor allem, dass die beiden gar nicht singen (können). Als das rauskommt, ist der Skandal perfekt. Morvan fühlt sich deshalb noch heute verraten und verkauft.

Mehr als 30 Jahre sind seit dem Bekanntwerden des Betrugsskandals um Milli Vanilli vergangen. Fabrice "Fab" Morvan, der eines der beiden Aushängeschilder der Pop-Formation war, sieht sich heute als Sündenbock. "Wir wurden den Wölfen vorgeworfen. Wir waren gewissermaßen die Sündenböcke und alle anderen haben sich vor ihrer Verantwortung gedrückt", erklärt der 57-Jährige.

"Als die Geschichte rauskam, haben alle ihren Mund gehalten - und konnten einfach weitermachen. Sie konnten die College-Gebühren für ihre Kinder bezahlen, ihre Hypotheken und sie sind die Karriereleiter hochgeklettert, weil sie mit einem sehr, sehr erfolgreichen Projekt verbunden waren. Aber Rob und Fab? Die wurden einfach vergessen und man hat schlecht über sie geredet. Sie wurden zur Pointe, sie wurden nicht mehr respektiert."

Die Jugendfreunde Morvan und Robert "Rob" Pilatus hatten sich in München kennengelernt und ihre Anfänge als Clubtänzer in Discos wie dem P1 gefeiert. Als von Frank Farian produziertes Pop-Duo Milli Vanilli wurden sie Ende der 1980er-Jahre Superstars, ihr Discopop-Hit "Girl You Know It's True" verkaufte sich weltweit mehr als 30 Millionen Mal.

Best-of-Album und Kinofilm

Morvan ist heute 57 Jahre alt. (Foto: picture alliance/dpa)

Ihr 1990 gewonnener Grammy wurde den beiden aberkannt, nachdem bekannt geworden war, dass sie nie selbst gesungen, sondern die Lippen zu den Stimmen anderer bewegt hatten. Der Skandal um die Band gilt als einer der größten Betrugsskandale in der Musikgeschichte.

Zum 35. Gründungs-Jahrestag der Band bringt Sony an diesem Freitag ein Best-of-Album heraus, außerdem kommt im Dezember der Film "Girl You Know It's True" von Regisseur Simon Verhoeven ins Kino - mit Matthias Schweighöfer als Frank Farian.

Morvan arbeitet inzwischen als Sänger und Songschreiber und hat vier Kinder. Sein Freund Rob wurde nur 33 Jahre alt. Er starb 1998 und wurde auf dem Waldfriedhof in seiner Heimatstadt München beigesetzt.