"Dicker, kleiner Kerl" Ex von Miley Cyrus ist Mutter

In Beziehungsdingen kann Miley Cyrus schon einen ziemlichen Verschleiß vorweisen. Da wären etwa Schauspieler Liam Hemsworth und Musiker Cody Simpson, mit Reality-TV-Darstellerin Kaitlynn Carter aber auch eine Frau. Und die freut sich nun über einen Wonneproppen.

Kaitlynn Carter ist Mutter geworden. Kaitlynn … wer? Na, die Ex-Freundin von Miley Cyrus. Auf ihrer Instagram-Seite verkündete die 33-jährige Reality-TV-Darstellerin, dass sie einen "dicken, kleinen Kerl" geboren habe. Der Junge heißt demnach Rowan Carter Brock und wog bei der Geburt rund 3700 Gramm.

Zu einem Instagram-Foto, auf dem sie dem Kleinen die Brust gibt, schreibt Carter: "Jeder ist glücklich und gesund und so verliebt." Dazu postete sie noch die Emojis von drei roten Herzen.

Carter, die in der MTV-Reality-TV-Serie "The Hills: New Beginnings" mitwirkt, ist seit 2020 mit Designer Kristopher Brock zusammen. Für die beiden ist es das erste gemeinsame Kind. Brock hat bereits einen sechsjährigen Sohn aus einer vorangegangenen Beziehung.

Gescheiterte Ehen und Affären

Zuvor waren Carter und Cyrus 2019 für einen Sommer lang zusammen. In einem Essay für die "Elle" beschrieb Carter, wie es zu der unverhofften Liebe gekommen sei. Sie habe nicht damit gerechnet, eine Frau so lieben zu können. Ihr sei aber auch bewusst geworden, dass sie sich von Cyrus anders angezogen gefühlt habe als von anderen Freundinnen: "Meine erste und einzige Romanze mit einer Frau war geboren."

Cyrus hatte sich wenig zuvor endgültig von ihrem On-Off-Freund Liam Hemsworth getrennt. Im Dezember 2018 hatte sie den "Die Tribute von Panem"-Schauspieler noch geheiratet. Auf die Affäre mit Carter ließ Cyrus eine weitere Kurzzeit-Liaison mit dem australischen Sänger Cody Simpson folgen.

Doch auch Carter ist in Liebesdingen kein Kind von Traurigkeit. 2018 heiratete sie Brody Jenner, Halbbruder von Kylie und Kendall Jenner aus dem Kardashian-Clan. Ihre Ehe scheiterte ebenfalls im Sommer 2019.