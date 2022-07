Kurz nach dem Tod von Ivana Trump bekunden Familie und Freunde öffentlich ihre Trauer und Anteilnahme. "Sie war brillant und charmant" und sei eine strahlende Schönheit und fürsorgliche Mutter gewesen, schreiben ihre Kinder via Instagram. Auch ihr ehemaliger Ehemann Donald meldet sich zu Wort.

Ivanka Trump hat sich zum Tod ihrer Mutter Ivana Trump zu Wort gemeldet. Die 40-Jährige teilte mehrere Bilder von und mit ihrer Mutter auf Instagram und sprach davon, nach deren Tod "untröstlich" zu sein. Die Ex-Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verstarb am Donnerstag im Alter von 73 Jahren in ihrem Haus in New York City.

Ihre Mama sei "brillant, charmant, leidenschaftlich und wahnsinnig witzig" sowie ein Vorbild an Stärke, Hartnäckigkeit und Entschlossenheit gewesen. Ihr Leben habe Ivana Trump in vollen Zügen genossen und nie eine Gelegenheit zum Lachen und Tanzen ausgelassen. "Ich werde sie für immer vermissen und die Erinnerung an sie immer in unserem Herzen bewahren", so Ivanka.

Sohn Eric bestätigt Tod via Instagram

Auch Sohn Eric reagierte in einem ersten Statement auf seinem Instagram-Account. Ebenfalls zu mehreren Familienbildern schrieb er: "Mit tiefer Traurigkeit geben wir das Ableben unserer geliebten Mutter Ivana Trump bekannt." Sie sei eine unglaubliche Frau gewesen, eine "treibende Kraft in der Geschäftswelt, eine Weltklasse-Sportlerin, eine strahlende Schönheit und eine fürsorgliche Mutter und Freundin". Außerdem sei seine Mutter eine Überlebenskünstlerin gewesen, die einst vor dem Kommunismus geflohen und anschließend ihre neue Heimat USA "umarmt" hätte. Ihren Kindern hätte sie "Mut und Härte" sowie "Mitgefühl und Entschlossenheit" mitgegeben.

Donald Trump wiederum veröffentlichte auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social ein Statement. "Ich bin sehr traurig, allen, die sie liebten, von denen es viele gibt, mitteilen zu müssen, dass Ivana Trump in ihrem Haus in New York City verstorben ist", so der ehemalige US-Präsident. "Sie war eine wundervolle, wunderschöne und unglaubliche Frau, die ein großartiges und inspirierendes Leben führte. Ihr ganzer Stolz waren ihre drei Kinder Donald Jr., Ivanka und Eric. Sie war so stolz auf sie und wir alle waren stolz auf sie. Ruhe in Frieden, Ivana!"

Freunde aus aller Welt

Rudy Giuliani, der ehemalige Anwalt Donald Trumps, nannte Ivana Trump eine "talentierte, kreative und schöne" Person, die einen großen Beitrag insbesondere für die Stadt New York geleistet habe. Der italienische Mode-Designer Domenico Vacca teilte ein Foto von Ivana Trump und sich selbst: "Ich bin zu traurig, um jetzt etwas zu schreiben. Ich bin wirklich traurig und habe Schmerzen. Meine schöne Ivana, du bist zu früh gegangen", schrieb er zu dem Foto. Auch die US-Schauspielerin Alana Stewart und die frühere Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, kondolierten. "Möge sie in Frieden ruhen", schrieb Stewart.

Ivana Trump kam am 20. Februar 1949 in der damaligen Tschechoslowakei zur Welt und wanderte in den frühen 70er-Jahren zunächst nach Kanada aus. 1976 lernte sie Donald Trump kennen und heiratete ihn rund ein Jahr später. Aus der Ehe kamen drei Kinder hervor, Donald Jr., Ivanka und Eric. 1990 ließen sich Donald Trump und Ivana scheiden.