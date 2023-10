2018 erscheint mit "Captain Fantastic" das vorerst letzte Album der Fantastischen Vier. Jetzt kündigt die Band aus Stuttgart den nächsten Longplayer an. Der heißt dann auch gleich "Long Player", erscheint in einem Jahr und bringt noch eine Tour mit sich.

Die Fantastischen Vier wissen, wie man Vorfreude bei den Fans schürt. Die Kultband hat gerade ihr elftes Studioalbum angekündigt. Die Platte namens "Long Player" erscheint Anfang Oktober 2024. Und kurz darauf wird die Band dann auch auf große Arena-Tour gehen, um ihre neuen Songs live vor Publikum zu spielen. Der Vorverkauf für die Tournee startet bereits Ende Oktober 2023, wie Fanta Vier auf ihrer Webseite und auf Social Media bekannt gegeben haben. Auch das Album kann dann bestellt werden.

Am 29. Oktober startet der Vorverkauf exklusiv für alle Mitglieder des Fantitown Fanclubs. Ab 30. Oktober sind die Tickets für die Tour dann im Ticketshop der Band erhältlich. Es folgt ein exklusiver Vorverkauf bei Ticketmaster am 1. November. Ab 3. November können Fans schließlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen Karten für die Shows erwerben.

Konzerte ab Ende 2024

Die große "Long Player"-Tour beginnt am 1. Dezember 2024 mit der Auftaktshow in Würzburg. Anschließend finden Konzerte in Frankfurt am Main, Hannover, Köln und vielen weiteren Städten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg statt. Am 22. Dezember 2024 beehren die Fantastischen Vier traditionell Stuttgart mit ihrem vorweihnachtlichen Konzert.

Die Formation um Thomas D, Smudo, Michi Beck und And. Ypsilon erwartet einen großen Ansturm auf die Tickets zu ihrer geplanten Arena-Tournee. "Die Nachfrage wird voraussichtlich riesig sein", heißt es in der Ankündigung auf der Webseite. Die Fans zeigen sich auf Social Media begeistert von den Neuigkeiten: "Und es ist wieder Fanta-Zeit!" heißt es zum Beispiel in den Kommentaren zum "Long Player On Tour"-Post.