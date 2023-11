Erinnern Sie sich noch an Elena Turcan? Die Sopranistin war Gewinnerin der bis dato letzten "Supertalent"-Ausgabe. Zwei Jahre ist das inzwischen her. Doch nach dieser Pause kehrt die RTL-Erfolgsshow nun zurück. Ein paar Dinge werden dann jedoch anders sein als früher.

Zwei Jahre war Sendepause. Doch nun soll "Das Supertalent" bei RTL und auf RTL+ zurück auf die Bildschirme und in den Stream kommen. Alles wie gehabt also? Nicht ganz. Wie RTL bekannt gab, stehen bei der Rückkehr der Show so einige Veränderungen an.

Das betrifft schon mal den Termin: So starten die Dreharbeiten für "Das Supertalent" erst im Dezember. Die Folge: Die nunmehr 16. Staffel des Formats wird voraussichtlich erst im Frühjahr 2024 ausgestrahlt. In der Vergangenheit lief die Show zuletzt stets am Jahresende, bis kurz vor Weihnachten feststand, wer denn nun gewonnen hat: ein talentiertes Team, ein talentierter Mann, eine talentierte Frau - oder zur Abwechslung vielleicht auch mal wieder ein talentierter Hund?

Auch der Drehort wird in diesem Jahr gewechselt. So wird die Show im Gegensatz zu früher nicht in einem Theater produziert, sondern in den Kölner MMC Studios. Das Finale wird dabei nicht länger als Live-Show über die Bühne gehen, sondern vorab aufgezeichnet. Dies habe "produktionstechnische Gründe", teilte RTL mit.

Finale wird aufgezeichnet

Dementsprechend wird diesmal auch erstmals nicht das Publikum darüber entscheiden, wer sich am Ende zum "Supertalent" krönen darf. Nach Informationen des Branchenportals "DWDL" soll das Finale bereits am 15. Dezember mitgeschnitten werden.

Eine gewisse Kontinuität gibt es unterdessen bei der Jury der Show. Schließlich werden mit Dieter Bohlen und Bruce Darnell zwei alte "Supertalent"-Hasen über die verschiedenen Darbietungen von Artistik über Gesang bis Zauberei urteilen. Dabei erhalten die beiden aber auch noch weibliche Unterstützung. "Let's Dance"-Profitänzerin Ekaterina Leonova und "Let's Dance"-Gewinnerin Anna Ermakova greifen Bohlen und Darnell unter die Arme.