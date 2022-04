Fernanda Brandao hat schon einiges miterlebt. Sie war bereits Sängerin der Hot Banditoz, Jurorin bei "Deutschland sucht den Superstar" und WM-Korrespondentin in Brasilien. Das aber ist für die 38-Jährige nun eine echte Premiere: Sie ist zum ersten Mal Mutter geworden.

Fernanda Brandao schwebt im Mutterglück: Wie die Sängerin auf ihrer Instagram-Seite mitgeteilt hat, ist ihr Baby auf die Welt gekommen.

Zu einem Foto, auf dem sie lachend unter einer Wäscheleine mit Babykleidung steht und weitere Babygeschenke in der Hand hält, schreibt Brandao: "Willkommen Baby" und "Wir lieben dich". Den Post garniert die 38-Jährige mit Küken- und Herzchen-Emojis.

In den Kommentaren gratulieren ihr zahlreiche Promis zur Geburt, darunter Natascha Ochsenknecht: "Endlich, willkommen kleine Prinzessin." Auch Jasmin "Blümchen" Wagner ist zum Feiern zumute: "Nichts als Liebe für dich und deine kleine Familie", wünscht sie. Und Fitness-Youtuber Flavio Simonetti schreibt: "Oh wow, herzlichen Glückwunsch!"

Tochter erwartet aufregendes Leben

Es ist Brandaos erstes Kind. Vater des kleinen "schwedischen Mädchens", wie die Halb-Brasilianerin in den Hashtags schreibt, ist ihr Verlobter Roman Weber. Das Paar lebte zuletzt in Lappland.

Im Interview mit dem Magazin "Bunte" kündigten die beiden im November 2021 ein aufregendes Leben für ihren Nachwuchs an. "Fernanda und ich wollen beide nicht sesshaft werden. Wir werden wie Nomaden leben und schauen, wo uns das Leben so hinführt", sagte Weber.

Fernanda Brandao kam in Brasilien zur Welt, lebt jedoch schon seit ihrer Kindheit in Europa. Erste Bekanntheit erlangte sie als Mitglied der Latin-Pop-Gruppe Hot Banditoz. In der Folge war sie für die unterschiedlichsten TV-Formate tätig. So war sie etwa 2011 Teil der Jury bei "Deutschland sucht den Superstar", ehe sie auch bei "Popstars" auf die Suche nach neuen Talenten ging. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien setzte sie die ARD als Korrespondentin ein.