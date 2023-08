"Let Me Entertain You"

"Let Me Entertain You" Feuerwehrkapelle eröffnet Wacken Open Air

Es ist tatsächlich eröffnet - das nahezu im Schlamm-Chaos versunkene Heavy-Metal-Festival in Wacken. Den offiziellen Startschuss markiert der traditionelle Auftritt der "Wacken Firefighters". Doch auch der fällt ihn diesem Jahr anders aus als gewohnt.

Zum Auftakt kommt erst einmal die Feuerwehr. Das hat beim Wacken Open Air (WOA) inzwischen Tradition. Doch auch der Auftritt der "Wacken Firefighters" leidet unter den Folgen der Wetter-Kapriolen, die das Festival in diesem Jahr in Turbulenzen gestürzt haben.

So mussten sich die Festival-Besucher und -Besucherinnen lediglich mit einem Kurzauftritt der Wackener Feuerwehrkapelle zufriedengeben. Zum Soundcheck stimmten die Musiker zunächst "Rosamunde" an. Danach spielten sie tatsächlich nur noch ein Lied - "Let Me Entertain You" von Robbie Williams.

Zu dem Auftritt der Kapelle auf einer der kleineren Festivalbühnen fanden sich nur rund 100 Besucherinnen und Besucher ein. In den vergangenen Jahren war die Kapelle zur Festivaleröffnung stets von einem wesentlich größeren Publikum gefeiert worden.

Verspätete Eröffnung

Die Tore zum eigentlichen Festivalbereich öffneten unterdessen am frühen Nachmittag mit deutlicher Verspätung. Mehrere Tausend "Metalheads" warteten erst im Trockenen, dann bei Regen auf Einlass. "Lasst uns rein", stimmten sie zwischenzeitlich an, während auf dem Gelände Bands beim Soundcheck zu hören waren. Später erklang auch: "Aber scheiß drauf, Wacken ist nur einmal im Jahr."

Nach Schätzung der Polizei halten sich aktuell rund 50.000 Fans auf dem Gelände in Schleswig-Holstein auf. Eigentlich ist das weltbekannte Metal-Event mit 85.000 Fans offiziell ausverkauft.

Die Veranstalter haben einen Einlass-Stopp für Besucher auf dem Festival verhängt. Zuvor waren bereits Fahrzeuge nicht mehr auf das stark verschlammte Gelände gelassen worden. Die "vernünftige Besucherkapazität" sei angesichts der Wetterlage erreicht. "Jede weitere Reise muss mit sofortiger Wirkung eingestellt und storniert werden."

Festival-Macher entschuldigen sich

Diese Entscheidung wurde zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals getroffen. Die WOA-Macher entschuldigten sich dafür bei den enttäuschten Fans. "Einige sind auf den Flächen, einige mussten leider zu Hause bleiben oder umdrehen", sagte WOA-Mitbegründer Thomas Jensen in einer Videobotschaft auf Instagram: "Es tut uns unendlich leid." Die Verhältnisse seien in den sozialen Medien ja zu sehen, sagte Jensen. Gemeinsam könne derzeit nur über den Stream gefeiert werden.

Nach Angaben von Holger Hübner, ebenfalls WOA-Mitbegründer, werde derzeit geprüft, wie der Umgang mit den nicht eingelösten Tickets ablaufen könne. Details nannte er dazu aber nicht.

Es regnet weiter

Die Wetterlage in Wacken soll vorerst unbeständig bleiben. Die Meteorologen sagen für Mittwochabend starke Gewitter in Schleswig-Holstein voraus. Der Deutsche Wetterdienst warnte für den Großraum Hamburg vor unwetterartigem Starkregen mit 30 Litern pro Quadratmeter, Hagel und Sturmböen mit einer Windgeschwindigkeit um die 85 km/h.

Erst gegen Ende des Heavy-Metal-Festivals könnte das Wetter etwas besser werden. Von Freitag an sollen die trockenen Phasen deutlich länger werden.