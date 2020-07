1967 schreiben Peter Green und Mick Fleetwood mit der Gründung von Fleetwood Mac Musikgeschichte. Nur drei Jahre später verlässt der britische Gitarrist die spätere Kultband wieder: Der Erfolg und seine Psyche bereiten ihm Probleme. Im Alter von 73 Jahren ist er nun friedlich eingeschlafen.

Der britische Gitarrist und Mitgründer der Band Fleetwood Mac, Peter Green, ist tot. Er sei friedlich im Schlaf im Alter von 73 Jahren gestorben, teilen seine Familienmitglieder in einer Stellungnahme mit. Green hatte 1967 gemeinsam mit Schlagzeuger Mick Fleetwood in London Fleetwood Mac gegründet. Green verließ die Band schon 1970 wieder.

Green wurde 1998 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Das Musikmagazin "Rolling Stone" ordnete ihn auf einer Liste der "100 besten Gitarristen aller Zeiten" auf Platz 58 ein.

Der Blues-Rock-Gitarrist hatte seinen ersten professionellen Auftritt 1966 als Bassist bei Peter B’s Looners, deren Schlagzeuger Mick Fleetwood war. Er galt als großer Fan von Eric Clapton und nutzte die Chance, als dessen Ersatzmann bei John Mayalls Bluesbreakers einzusteigen. Clapton hatte die Bluesbreakers verlassen, um einen längeren Aufenthalt in Griechenland zu verbringen. Auch seine späteren Fleetwood-Mac-Partner John McVie als Bassist und Mick Fleetwood als Schlagzeuger waren Teil der Band. Peter Green fügte sich gut in die Gruppe ein.

Münchner LSD-Party als Wendepunkt

Nach ein paar Auftritten kehrte Clapton zurück und Green musste die Band wieder verlassen. Daraufhin gründete Green gemeinsam mit Mick Fleetwood und Jeremy Spencer eine eigene Band, die zuerst den Namen "Peter Green's Fleetwod Mac featuring Jeremy Spencer" trug.

Nach ersten Erfolgen tourte die Band, die sich inzwischen Fleetwood Mac nannte, durch Europa. Nach einem Auftritt in München 1970 nahm Green an einer LSD-Party teil, die von Weggefährten häufig als Knackpunkt in dessen Leben genannt wird: Der Gitarrist begann fortan, seine Schwierigkeiten mit seiner Berühmtheit und dem Musikbusiness mit psychedelischen Drogen wie LSD und Meskalin zu bekämpfen. Zudem wurde er religiös und trat mit einem riesigen Kruzifix und weiten Kutten bekleidet auf. Nach einem Albtraum war er überzeugt, "Geld sei schlecht und habe einen verderblichen Einfluss", weshalb er den Großteil seiner Tantiemen an Wohltätigkeitsorganisationen (wie "War on Want") spendete, was er auch von seinen Bandkollegen verlangte.