Schauspieler Florian David Fitz lädt in den sozialen Medien ein Video hoch, das für einige Verwirrung sorgt. Darin tanzt er zur Musik von Matthias Schweighöfer - und auch optisch passt er sich seinem Freund und Kollegen an.

Wer sich schon immer mal gefragt hat, wie eine Kreuzung zwischen den deutschen Schauspielern Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer aussehen würde, der bekommt diese Frage nun von Fitz persönlich beantwortet. Auf seinem Instagram-Account teilte der 46-Jährige ein Video, in dem er und sein guter Freund zu einer Person verschmolzen tanzen.

"Endlich tanzen wie Matthias Schweighöfer", betitelte Fitz das Tanzvideo, in dem Matthias Schweighöfers Körper mit dem Gesicht von Fitz zu Schweighöfers Musikvideo "Lauf" tanzt. Das Video hat er offenbar mit der gerade beliebten App "Reface" erstellt, die es Nutzern ermöglicht, Gesicht und Körper verschiedener Personen zu morphen.

Fans sind begeistert

Mit der Kombination aus beiden Schauspielern verwirrte Fitz seine Follower, denen es nicht sofort gelang, die beiden zu entzerren. So schrieb eine Nutzerin beispielsweise: "Wie lange ich erst mal gebraucht habe, um zu verstehen, was ich da sehe." Auch ein anderer User gestand: "Das musste ich jetzt ein paarmal schauen, um es zu schnallen." Aber begeistert sind sie alle, und so häufen sich Kommentare wie "Sensationell" und "Wie geil ist das denn?"

Schauspielkollege Schweighöfer reagierte bisher noch nicht auf den Post. Womöglich fehlt ihm ja gerade die Zeit, bei Instagram abzuhängen, denn aktuell arbeitet er an einem eigenen Zombie-Film für den Streaminganbieter Netflix. Es geht um ein Prequel des von Zack Snyder gedrehten und 2021 startenden "Zombie Army of the Dead", in dem Schweighöfer den deutschen Soldaten Ludwig Dieter spielt. Diese Rolle wird er auch in dem neuen Film übernehmen, bei dem es um die Vorgeschichte der Figur geht.

Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer standen aber auch schon gemeinsam vor der Kamera. So 2016 für den Film "Der geilste Tag" und zwei Jahre später bei der Komödie "100 Dinge". Die beiden verbindet seit einigen Jahren eine gute Freundschaft.