Wehren kann sich Hugh Hefner gegen all das, was nun über ihn gesagt wird, nicht mehr: Der "Playboy"-Gründer ist seit knapp sechs Jahren tot. Seine hinterbliebene Witwe Crystal hat unterdessen so einiges über ihren Ex mitzuteilen - auch und gerade, wenn es um Sex geht.

Geheiratet haben sie am Silvesterabend 2012 in einer privaten Zeremonie in der "Playboy"-Mansion. Sie war damals 26, er 86. Für sie war es die erste Ehe, für ihn - nach allem, was wir wissen - die dritte. Happy waren sie nach der Trauung angeblich beide. "Ich liebe das Mädchen", teilte Hugh Hefner mit. Und "das Mädchen" erklärte: "Heute bin ich Mrs. Crystal Hefner geworden. Ich bin sehr glücklich und gesegnet."

Inzwischen würde Crystal Hefner wohl einiges anders machen. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Keine fünf Jahre später, im September 2017, starb der "Playboy"-Gründer. Crystal Hefner blieb nicht nur als junge Witwe zurück, sondern auch ohne Erbe. Ihr verstorbener Ex soll seine Millionen stattdessen seinen Kindern und wohltätigen Zwecken hinterlassen haben. Möglicherweise auch ein Grund, weshalb sie nun ihre Memoiren veröffentlicht, in denen sie wohl kein gutes Haar an Hefner lassen wird.

Das Buch, das Anfang 2024 erscheinen soll, trägt den Titel "Only Say Good Things" ("Sag nur Gutes") - etwas, worum Hefner seine Frau vor seinem Tod gebeten haben soll. Aber sie könne diesem Wunsch nicht nachkommen, macht Crystal Hefner nun in einem Gespräch mit der britischen "Daily Mail" deutlich. Stattdessen charakterisiert sie ihren Ex als Frauenfeind, Narzissten und Kontrollfreak, der ihr sogar die Farbe ihres Nagellacks vorgeschrieben habe.

Gruppensex in der Mansion

Teil ihres Lebens in der "Playboy"-Mansion, in die das ehemalige Playmate 2009 gezogen war, sei auf Hugh Hefners Geheiß ihre Teilnahme an Gruppensex-Partys gewesen, plaudert die heute 37-Jährige aus. "Es war beschämend", sagt Crystal Hefner. Es hätten sich stets sehr viele Menschen in ihrem Schlafzimmer getummelt, von denen sie die meisten gar nicht gekannt habe. "Niemand wollte wirklich dort sein. Aber ich glaube, Hef dachte, er sei immer noch in seinen 40ern und an diesen Abenden vereinten sich die Mansion und die Menschen dort mit dieser Idee. Er hatte das Gefühl, er hätte es noch immer drauf", so Crystal Hefner.

Um durchzuhalten, habe ihr Mann tatsächlich so viel Viagra zu sich genommen, dass er auf einer Seite sein Gehör verloren habe, packt sie weiter aus. "Hef hat immer gesagt, er wäre lieber taub als nicht weiter Sex haben zu können. Bizarr", wird Crystal Hefner von der "Daily Mail" weiter zitiert.

Tatsächlich zählt eine Beeinflussung des Hörvermögens zu den möglichen Nebenwirkungen des Potenzmittels. Das Medikament steht im Verdacht, nicht nur den Blutfluss in den männlichen Genitalien zu beeinflussen, sondern auch den in den Ohren. Zu schweren Gehörschäden durch die Einnahme von Viagra soll es jedoch nur selten kommen.

Das richtige Timing

Der Altersunterschied zwischen ihr und dem "Playboy"-Gründer habe, so Crystal Hefner, bei vielen Menschen Fragen aufgeworfen - "meistens anatomische". Tatsächlich sei das Verhältnis der beiden jedoch weit weniger aufregend gewesen, als viele annähmen. Bereits die erste Nacht mit ihrem Ex sei "zum Vergessen" gewesen, fern ab von allem, was man sich wünschen oder vorstellen würde.

Dass viele ihrer Beziehung zu Hugh Hefner mit Skepsis begegnet seien, könne sie heute voll und ganz nachvollziehen, erklärt die Witwe. "Ginge es um meine Tochter - es würde nicht passieren. Ich kann nur sagen: Wenn man eine glückliche, perfekte und behütete Kindheit hatte, endet man normalerweise nicht an der Seite eines Menschen, der schon fast 60 war, als du geboren wurdest."

Zumindest für eine Sache bewundert Crystal Hefner ihren Ex-Mann aber noch immer - "sein Timing", wie sie sagt. "Er hat sich genau zum richtigen Zeitpunkt vom Acker gemacht. Seine Lebensspanne von 91 Jahren endete am Vorabend von 'MeToo'", erläutert sie. Tatsächlich wurde der Skandal um den Filmproduzenten Harvey Weinstein, der Auslöser der "MeToo"-Bewegung war, im Oktober 2017 und damit rund einen Monat nach Hugh Hefners Tod öffentlich.

"Aufblas-Sex-Puppe aus China"

Nicht nur mit Blick auf ihren früheren Ehemann, sondern auch in anderer Hinsicht hat Crystal Hefner inzwischen mit der Vergangenheit gebrochen. So ließ sie sich nicht nur ihre Brustimplantate entfernen. Auch ihre wasserstoffblond gefärbten Haare gehören der Vergangenheit an. "Ich sah wie eine Aufblas-Sex-Puppe aus China aus", lautet das vernichtende Urteil, das sie heute über ihr früheres Ich fällt. Mit ihren Implantaten habe sie sich auch nie wohlgefühlt. "Es war, als würde ich ein Kostüm tragen."

Inzwischen hoffe sie darauf, noch einmal den passenden Mann in ihrem Alter zu finden und eine Familie zu gründen, erklärt Crystal Hefner im "Daily Mail"-Gespräch. Das sei jedoch gar nicht so einfach. "Das Schlimmste ist, dass mich die Leute immer eingeladen haben, um einen Mann kennenzulernen - und er dann deutlich älter war. Ich hatte das Gefühl, alle haben versucht, mich an den nächsten 80-Jährigen zu vermitteln. Furchtbar", so die 37-Jährige. Doch wenigstens soll sie bei diesen Sätzen auch etwas gekichert haben.