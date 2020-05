Frank Elstner kündigt Abschied an

"Diese Sendung ist meine letzte" Frank Elstner kündigt Abschied an

Mehr als 50 Jahre steht Frank Elstner vor der Fernsehkamera. Er erfindet "Wetten, dass..?", führt aber auch durch zahlreiche weitere Shows und Formate. Zuletzt macht er als Moderator einer Talksendung von sich reden. Doch auch damit soll nun bald Schluss sein. Der 78-Jährige plant die TV-Rente.

Frank Elstner hat mit seinen Auftritten als Moderator von Shows wie "Verstehen Sie Spaß", "Die Montagsmaler" oder "Spiel ohne Grenzen" Fernsehgeschichte geschrieben. "Wetten, dass..?" moderierte er unterdessen nicht nur, ehe er die Präsentation der Sendung an Thomas Gottschalk übertrug. Er gilt auch als der Erfinder des einstmals größten Unterhaltungsformats in Europa.

Von 1981 bis 1987 führte Elstner durch "Wetten, dass..?". (Foto: imago/teutopress)

Jetzt will sich die TV-Ikone endgültig aus dem Showbusiness zurückziehen. "Ein Gespräch ist kein Boxkampf. Es geht nicht ums Gewinnen. Vielmehr ist es ein Geschenk. Und diese Sendung ist meine letzte", erklärt der 78-Jährige im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Gemeint ist damit seine Talkshow "Wetten, das war's?", deren neue Staffel ab dem 12. Juni 2020 bei Netflix abrufbar sein wird.

Bisher war die Talkshow-Reihe auf Youtube veröffentlicht worden. Die zweite Staffel findet nun aber ihren Platz beim Streamingdienst.

Von Joko und Klaas bis Lena

Der an Parkinson erkrankte Elstner startete das Talkshow-Format erst Anfang 2019. Das Konzept: Als Gastgeber sitzt Elstner auf der Bühne des Kölner "Senftöpfchen Theaters" immer einem prominenten Gast gegenüber, der sich mit ihm unterhält. Zu Gast waren bereits Helene Fischer, Giovanni di Lorenzo, Herbert Grönemeyer oder Jan Böhmermann.

Die Gäste der letzten fünf Folgen bei Netflix stehen bereits fest: Klaas Heufer-Umlauf, Joko Winterscheidt, Lena Meyer-Landrut, Charlotte Roche und Daniel Brühl werden sich mit der Show-Ikone unterhalten. Nicht zuletzt das Gespräch mit Meyer-Landrut dürfte interessant werden. Ein Interview, das Elstner 2011 mit ihr nach ihrem Gewinn des Eurovision Song Contests führte, sorgte seinerzeit für Aufsehen. Die Sängerin pampte den Moderator damals grundlos an.

Erste Anzeichen seiner Parkinson-Erkrankung verspürte Elstner eigenen Angaben zufolge 2014. Diese sei jedoch nicht der Grund für seinen Abschied, so Elstner zur "Bild"-Zeitung. "Nein! Parkinson schränkt mein Leben im Moment, Gott sei Dank, nicht ein. Was am Ende das Rennen macht, das Alter oder Parkinson, bleibt hoffentlich noch ganz lange spannend", erklärt er.