2019 an Parkinson erkrankt

2019 an Parkinson erkrankt Frank Elstner sorgt sich um seinen Job

Will seinen Beruf noch nicht aufgeben: Frank Elstner.

Vor zwei Jahren macht Moderator Frank Elstner öffentlich, an Parkinson zu leiden. So sehr ihm die Diagnose zunächst auch Angst macht, will sich der 79-Jährige davon nicht die Lebensfreude nehmen lassen. Ängste treiben ihn dennoch um.

Dass Frank Elstner an Parkinson leidet, machte der "Wetten, dass..?"-Erfinder 2019 öffentlich. "Um die Beschreibung meiner Krankheit nicht der Yellow Press zu überlassen", wie er nun dem "Stern" diesen Schritt erklärte. Innerhalb der Familie rede er selten über die neurologische Erkrankung, auch "um niemandem damit auf die Nerven zu gehen".

Kurz nach der Schockdiagnose habe er sich noch selbst fast wahnsinnig damit gemacht und "erst einmal nächtelang im Internet recherchiert", so Elstner. Im Nachhinein eine gute Entscheidung: "Ich weiß, das Internet steckt voller Horrorgeschichten. Ich stieß aber zum Glück auf einen Satz, der mich beruhigte: Parkinson zu haben, ist kein Todesurteil." Seither versuche er, so gut es geht, "diese Krankheit zu dirigieren und sich nicht von ihr bestimmen zu lassen".

Angst vor Verlust der Mimik

Überhaupt hadere er inzwischen wenig mit seinem Los. Nur eine Sache treibe ihn um: "Meine größte Angst wäre, die Kontrolle über meine Stimme und meine emotionale Gesichtsmimik zu verlieren. Ich liebe meinen Beruf, und dazu gehört, dass ich mich mit Menschen unterhalte."

Dass Elstner sich am meisten um die Ausübung seines Berufs sorgt, spricht Bände - immerhin wird er bald 80 Jahre alt. "Ich kann das nicht begreifen. Ich war immer überall der Jüngste. Ich war der jüngste Programmdirektor, ich war der jüngste Samstagabend-Moderator, und plötzlich bin ich richtig alt."