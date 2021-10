Tagelang bangt Schauspielerin Sarah Stork um ihren vermissten Lebenspartner. Nun herrscht traurige Gewissheit. Polizisten im US-Bundesstaat Nevada finden den 47-Jährigen tot am Rande eines Wanderpfades. Ein Verbrechen schließen die Ermittler aus.

Der Lebenspartner der ehemaligen "Unter uns"-Schauspielerin Sarah Stork ist bei einem Wanderausflug in den USA ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei in der US-Stadt Las Vegas auf Twitter. Demnach fanden Beamte den Leichnam des 47-jährigen Thomas Knack in der Nähe eines Wanderpfades am Mount Charleston, etwa 50 Kilometer nordöstlich von Las Vegas. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es der Polizei zufolge nicht. Die genaue Todesursache soll nun untersucht werden.

Stork bangte seit Tagen um ihren Freund. Der TV-Produzent galt seit Anfang der Woche im US-Bundesstaat Nevada als vermisst. Der erfahrene Wanderer war am Montag aufgebrochen, um den Charleston Peak zu erklimmen. Am Dienstag riss jedoch sein GPS-Signal ab. Daraufhin wandte sich Stork auf Instagram an ihre Fans und bat um Hilfe. Dazu veröffentlichte sie ein Foto ihres Freundes und teilte dessen letzte verfügbaren GPS-Daten. Auch die örtliche Polizei veröffentlichte eine Vermisstenanzeige.

Stork selbst plante, möglichst schnell in die USA zu reisen, um die Suchmaßnahmen zu unterstützen. Die entsprechenden Einreisedokumente seien allerdings wegen der Corona-Pandemie schwer zu beschaffen, erklärte sie gegenüber RTL. Ursprünglich wollte die 32-Jährige bis Sonntag mit der gemeinsamen Tochter die Herbstferien auf Korfu verbringen, kam wegen der Ereignisse aber gestern nach Deutschland zurück.

Sarah Stork stieg im Mai 2013 bei der RTL-Soap "Unter uns" ein. Nach ihrer ungeplanten Schwangerschaft verließ sie die Serie allerdings nach nur drei Monaten wieder. Nach sieben Jahren Beziehungspause kam sie Anfang des Jahres wieder mit Knack zusammen.