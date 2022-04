Einmal "Friends", immer "Friends" - und als solche verdienen sich die sechs Hauptdarsteller der gleichnamigen Hitserie noch immer eine goldene Nase mit diversen Reunions und Merchandising-Artikeln. Ihre neuesten Fotos dienen jedoch einem guten Zweck.

Auch 18 Jahre nach Drehschluss ist die Hitserie "Friends" bei den Zuschauern noch immer wahnsinnig beliebt. Durch Streamingdienste wie Netflix hat eine neue Generation die US-Show entdeckt, die von 1994 bis 2004 im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Das beschert den sechs Hauptdarstellern Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry und David Schwimmer noch immer Millionen von Dollars.

Auch privat heißt es bei dem Cast nach so langer Zeit offenbar immer noch: einmal "Friends", immer "Friends". Die Darsteller verstehen sich nach wie vor blendend - vor allem Aniston und Cox, die regelmäßig gemeinsame Bilder in ihren Social-Media-Kanälen posten. Wie jetzt zum Beispiel. Auf Instagram posieren sie in Merchandising-Klamotten ihrer Hitserie. Die 53-jährige Aniston trägt ein weißes T-Shirt, die vier Jahre ältere Cox einen schwarzen Pullover, beide mit der Aufschrift "Friends Forever" ("Freunde für immer").

Für den guten Zweck

Neben dem Schriftzug sind sechs Schlüssel abgebildet: Eine Anspielung auf die letzte Szene der Kultserie. Darin legen alle Freunde nach dem Auszug von Monica (Cox) und Chandler (Perry) aus der legendären Wohnung mit den lila Wänden ihre Schlüssel auf einen Tisch.

Das Geld, das mit den Merch-Artikeln eingenommen wird, geht aber nicht auf das Konto der beiden Freundinnen. Ihre Mini-Reunion hat einen ernsten Hintergrund. Die beiden Schauspielerinnen verlinken auf eine Webseite mit weiterem Merchandising zu "Friends". Auf der Seite gibt es eine zeitlich limitierte Edition von Klamotten mit Motiven der Serie zu kaufen.

Der Erlös der Aktion kommt zwei Wohltätigkeitsorganisationen zugute: "Americares" und "EBMRF". "Americares" setzt sich für die gesundheitliche Versorgung von Menschen ein, die von Armut oder Katastrophen betroffen sind. "EBMRF" widmet sich der Aufklärung und Forschung zu Epidermolysis Bullosa (EB), einer seltenen Hautkrankheit.

Auch der Rest macht mit

Zwar nicht mit Cox und Aniston, aber ebenfalls für den guten Zweck warf sich Lisa Kudrow in einen der Merch-Pullover. Auf diesem ist ein Bild von Monica in Staffel 9 während ihres Urlaubs auf der Karibikinsel Barbados zu sehen. Durch die Luftfeuchtigkeit ist ihr sonst glattes Haar sehr voluminös und ausgefranst. "Das ist die Luftfeuchtigkeit!", steht über dem Bild geschrieben.

Matthew Perry zeigte sich auf seiner Instagram-Seite in einem T-Shirt, auf dem er als Chandler in Staffel 8 in einem rosa Kaninchen-Kostüm zu sehen ist.

Matt LeBlanc dagegen postete drei Bilder von sich mit einer Tasse, auf der Ross (David Schwimmer) zu sehen ist. Darunter steht: "I'm fine" ("Mir geht es gut") - ein Satz, den Ross mehrmals sagt, als er erfährt, dass seine Ex-Freundin Rachel (Aniston) und Joey (LeBlanc) ein Paar sind.

David Schwimmer postete ebenfalls Fotos von sich mit der "I'm fine"-Tasse auf Instagram und gab die Mimik und Gestik seiner abgebildeten Figur zum Besten.