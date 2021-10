Er war an einer der erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten beteiligt, doch an einige Staffeln von "Friends" kann sich Matthew Perry heute gar nicht mehr erinnern. Schuld sind Alkohol- und Drogenprobleme, mit denen er lange zu kämpfen hatte. Darüber und noch viel mehr will er nun in einer Autobiografie erzählen.

"Friends"-Darsteller Matthew Perry will seine Autobiografie veröffentlichen. "In der Vergangenheit ist von anderen so viel über mich geschrieben worden", sagte der 52 Jahre alte Schauspieler dem "People"-Magazin. "Ich dachte, es wäre an der Zeit, dass die Leute es direkt aus erster Hand erfahren. In diesem Fall also aus meiner Hand." Die Autobiografie soll im Herbst 2022 erscheinen.

Der Verlag teilte dem US-Branchenportal "Deadline" mit, Perry werde die Leser mit hinter die Kulissen der Erfolgs-Sitcom nehmen. Auch seine langjährige Suchterkrankung soll demnach thematisiert werden. Perry hatte in der Vergangenheit immer wieder mit seiner Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen und ging damit auch offen um. In einem BBC-Interview gestand er 2016: "An drei Jahre kann ich mich nicht erinnern, irgendwo zwischen Staffel 3 und Staffel 6 war ich ein bisschen abgemeldet."

Fans in Sorge um Perry

Perry wurde durch seine Rolle als Chandler Bing an der Seite von Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer und Matt LeBlanc in der US-Kultserie "Friends" berühmt. Die Sitcom lief zwischen 1994 und 2004. Zuletzt war der Schauspieler im Mai in der Sondersendung "Friends: The Reunion" zu sehen, für die alle sechs "Freunde" noch einmal vor der Kamera zusammenkamen. Eben dort erklärte der Schauspieler auch, wie schwer ihm teilweise die Dreharbeiten gefallen seien. "Wenn das Publikum nicht gelacht hat, fühlte es sich für mich so an, als würde ich sterben."

Nach der Ausstrahlung der Reunion hatten sich viele Fans besorgt um Perry gezeigt. Hintergrund ist die unter anderem recht undeutliche Aussprache, mit der er dort für Aufmerksamkeit sorgte. Ein Insider teilte "The Sun" später mit, dass eine Zahnoperation dies verursacht habe. Demnach habe er während des Drehs Schmerzen gehabt. "Er scheint stärker und fitter zu sein, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe", zerstreute auch "Friends"-Produzent Kevin Bright die Sorgen der Fans gegenüber "The Hollywood Reporter". "Ich denke, es geht ihm gut."