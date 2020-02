Die Musikwelt trauert um das Gründungsmitglied der britischen Gruppe Gang of Four. Der 64-Jährige versuchte noch vom Krankenhausbett, die kommende Tour der Punkband zu planen. Jetzt ist er verstorben.

Andy Gill, Gründungsmitglied und Gitarrist der britischen Gruppe Gang of Four, ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Seine Bandkollegen veröffentlichten eine Erklärung in den sozialen Medien, in der der Tod des Musikers bestätigt wurde. Ein Sprecher der Band hatte der "New York Times" gesagt, dass der 64-Jährige an einer Lungenentzündung gestorben sei.

"Unser großartiger Freund und Anführer ist heute gestorben", heißt es in dem Statement der Band. "Seine kompromisslose künstlerische Vision und sein Engagement für die Sache führten dazu, dass er immer noch Aufnahmen für die kommende Platte anhörte, während er die nächste Tour von seinem Krankenhausbett aus plante." Gill habe alle inspiriert, die an seiner Seite gearbeitet und seine Musik gehört haben.

Die Band Gang of Four wurde Ende der 70er-Jahre gegründet und feierte Erfolge mit Songs wie "Natural's Not In It" und "At Home He's a Tourist". Gill arbeitete auch als Produzent, unter anderem für die Red Hot Chili Peppers.